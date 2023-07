Félix Tello Soria

'Escucha a tu corazón'. Ese es el eslogan de la campaña de abonados del C.D. Numancia que este martes fue presentada en la sala de prensa de Los Pajaritos por el departamento de marketing y comunicación del club, con Luis Martínez y Javier del Pino a la cabeza. La campaña en sí arrancará el 20 de julio y se mantienen los precios de hace dos años cuando el equipo también preparaba su andadura en la Segunda Federación.

Desde el Numancia se apela al sentimiento rojillo para arropar al equipo después de la decepción del descenso en el pasado mes de mayo. "Lo que toca es levantarse e ilusionarse para busca el ascenso a Primera Federación" indicaba Luis Martínez en una presentación en la que se proyectaba un vídeo que apuntaba directamente a las emociones de lo que significa el Numancia. Javi Moreno, nuevo entrenador rojillo, cierras las imágenes entonando el lema 'Escucha a tu corazón'. La imagen de la campaña también toca la fibra del numantino con el escudo del club rodeado por una manos que forman la figura de un corazón.

Del Pino iba a dar a conocer los aspectos más técnicos de la campaña y explicaba que los precios son los mismos que hace dos años también en Segunda Federación. Así, el carnet de adulto (de 30 a 64 años) oscilará entre los 100 y los 200 euros. Los mayores de 65 años pagarán entre 80 y 160 euros. El abono joven (más de 30 años) tendrá una horquilla entre los 60 y los 150 euros. El pack familiar (dos adultos más un niños) irá delos 205 a los 425 euros. El carnet de simpatizante tendrá un coste de 35 euros y el de bebé numantino de 10 euros.

Precios de los abonos 2023-2024.HDS

El abono incluye todos los partidos de Liga, el partido de presentación que será en Los Pajaritos ante el Eibar, el primero de Copa Federación si se jugase en Soria, todos los partidos de fútbol base, descuento del 20% en ropa de temporada y merchandising y preferencia en compra de entradas para partidos especiales. Los simpatizantes tienen ventajas similares, además de tres entradas a mitad de precio.

La campaña se ha presentado este año un poco más tarde de lo habitual con el objetivo, según Del Pino, de recuperar el pulso tras el descenso. Hasta el 20 de julio no estarán disponibles los abonos en las oficinas. Los que tengan domiciliado el abono, como es habitual, no tendrán que hacer nada, pues recibirán en casa el abono y se procederá al cargo de los recibos ese mismo 20 de julio. La gente que no lo tenga domiciliado desde ese día 20 se puede pasar por las oficinas del club o realizar las gestiones vía on line. A partir de esa fecha se puede renovar el abono o darse de alta con uno nuevo. Caja Rural seguirá siendo la entidad colaboradora para una posible financiación.

Los aficionados también pueden suscribirse al canal de wasap 669445746, para recibir gratuitamente todas las informaciones del club. Este medio de información cada vez es más utilizado por su inmediatez y por no ser necesario estar en redes sociales.

Abono digital

El club también ha explicado que, aunque sigue existiendo el abono físico, se puede tener el abono digital en el teléfono móvil, para evitar pérdidas u olvidos. El propio canal de compralaentrada.com enviará un correo a los abonados con este carné digital.

Tendencia alcista

En el fútbol profesional, el Numancia solía tener los últimos años alrededor de 4.000 abonos. En la temporada 2020-2021 se bajó a 2.500, en la 20-22 se subió a 2.800, y con el ascenso del año pasado se estuvo en 3.300. "El objetivo es mantener todos los posibles. La tendencia de los últimos años desde el descenso en 2020 es alcista", finalizaba Del Pino.