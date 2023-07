Donde quieren estar

Raúl Alonso Soria

Durante los próximos días la actividad en la sala de prensa del campo de Los Pajaritos va a ser alta. Día a día irán ‘desfilando’ ante los medio de comunicación las nuevas incorporaciones del CD Numancia de cara a la próxima temporada. Inauguraron esta particular pasarela el soriano Javier Bonilla y el senegalés Moustapha Gning, precisamente estos dos jugadores fueron los primeros fichajes en confirmarse desde el club rojillo. «Piedras angulares del proyecto», en palabras del director deportivo, Álex Huerta. Ambos llegan con la máxima ilusión dispuestos a aportar el trabajo necesario para que el Numancia pueda conseguir el objetivo del ascenso a 1ªRFEF.

Bonilla regresa a casa nueve años después. «Tenía muchas ganas de volver. Es verdad que ha tocado este año, aunque sea en 2ªRFEF, pero encantadísimo de estar aquí». El objetivo no es otro que «devolver al Numancia donde se merece, y no es esta categoría». Firma para las dos próximas campañas. Con casi 300 partidos a sus espaldas en Segunda B y Segunda división será fundamental en el planteamiento de Javi Moreno.

Desde su salida del club el jugador agredeño ha crecido en lo personal y en lo deportivo. Nástic Tarragona, Ibiza, Mallorca, Pontevedra, Leioa y Eginiakos griego fueron sus destinos. «En regla general no me ha ido nada mal. He jugado en equipos importantes, he intentado hacer siempre las cosas de la mejor manera, y hoy estamos aquí con todas las ganas del mundo de ayudar al Numancia, que al final es el equipo de mi tierra y al que más quiero».

Puede ocupar cualquier puesto del flanco izquierdo, y se puede desenvolver también como mediocentro. «Últimamente no he jugado nada de lateral, he jugado más de mediocentro o extremo. Donde me necesite el míster, ahí estaré».

Moustapha Gning

La presencia de Javi Moreno en el banquillo fue determinante para que el futbolista africano decidiese recalar en Soria. «Me llamó. Los años que he estado con él he estado encantado. Es un señor que exige mucho, y a mí me gusta. Encantado de estar aquí». Centrocampista defensivo que intentará «ayudar al equipo en todo lo que se pueda». Del Numancia apunta que «es un equipo histórico, que ha estado en el fútbol profesional, a todos los jugadores les gusta estar aquí y me siento un privilegiado». Moustapha lo jugó todo en el Tarazona en esta última temporada (35 partidos, 2 goles) y tiene una dilatada experiencia en Segunda división B, con más de 300 encuentros repartidos en equipos como Lleida, Ejea, UD Logroñés, Ebro y Amorebieta. «Quiero hacer un buen año, y hacer un buen año es ascender», recalca.

Un objetivo marcado desde todos los estamentos de la entidad numantina. La dirección deportiva sigue sondeando el mercado para terminar de completar la plantilla. Sin pausa, sin prisa y sin precipitación. Las premisas con las que se trabaja en los despachos.