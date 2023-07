Jóvenes jugadores, veteranos con el balón

Redacción Soria

JASP. Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados. Así podemos calificar a los dos fichajes del Numancia que ‘desfilaron’ este jueves por la sala de prensa de Los Pajaritos. Rubén Sanchidrián (17 de septiembre de 1999), extremo malagueño procedente del Club Polideportivo Cacereño, y Petr Kudakovskiy (25 de enero de 2001) portero que llega del Sporting Atlético, atesoran experiencia en categorías superiores. Para los dos futbolistas jugar esta temporada en la Segunda Federación no significa dar un paso atrás en sus respectivas carreras. El Numancia, por historia de club, siempre es un buen trampolín.

Para Sanchidrián «el Numancia es un club histórico y todo jugador quiere estar en este tipo de clubes. Me decanté porque van a hacer un proyecto bastante bueno para ascender, y por eso no dudé y me vine para acá». La presencia de Álex Huerta en la dirección deportiva fue clave para el fichaje del portero internacional ruso. «Entre nosotros hay cierta confianza, me llamó y me contó cómo va a ser el proyecto. Fue bastante decisivo para venir aquí». Ambos coincidieron en el Izarra de Estella, uno como jugador y Huerta como entrenador de los navarros.

Si Kudakovskiy será uno de los tres encargados de impedir que el equipo reciba goles, se define como «un portero bastante grande, voy bien por arriba, me considero bastante seguro y aunque soy joven me ha dado tiempo a dar un paso adelante esta temporada»», su compañero Sanchidrián quizás se convierta en uno de los futbolistas que los busqué anotar en la meta del rival. «Soy extremo, pero tengo bastante gol. Puedo aportar goles al equipo. Tengo desborde, soy un jugador polivalente que puede jugar en las dos bandas, y veloz. Creo que puedo ayudar de cara a gol al equipo».

Se encuentran contentos y a gusto tanto con el grupo humano que se ha formado en el vestuario, como con la ciudad. Sanchidrián y Kudakovskiy no dudaron en unirse a un proyecto que lo definen como bonito e ilusionante. Este sábado, en el estreno de los encuentros amistosos de pretemporada, podrían tener sus primeros minutos como jugadores numantinos.

Continuando con el carrusel de presentaciones oficiales, este viernes será turno para David Alfonso, lateral izquierdo procedente de la AD Ceuta, y Asier Grande, lateral derecho que la pasada temporada estuvo cedido en el Sestao River. Los dos vienen de lograr el ascenso a 1ªRFEF.