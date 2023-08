Lupu promete goles para "ascender al Numancia"

Félix Tello Soria

"Vengo a a ascender con el Numancia". Así de claro y así de contundente se expresaba Andrei Lupu en su presentación como jugador rojillo para la próxima temporada, que será la de su regreso a Soria después de triunfar hace dos años al ser uno de los grandes protagonistas del salto a Primera Federación. El delantero, que estuvo acompañado en la sala de prensa de Los Pajaritos por el director deportivo Álex Huerta, promete goles al frente de la vanguardia numantina.

Huerta presentaba al ariete riojano y no dudaba en asegurar que "es historia reciente" del Numancia ya que con sus nueve goles en la campaña 2021-2022 en tan sólo 18 partidos fue clave para al ascenso de los sorianos. El propio Lupu se refería a estos números como rojillo y se mostraba convencido de poder pulverizar. "La intención es duplicar los 9 goles que marqué e incluso anotar alguno más". Ambición y confianza ciega en sus posibilidades después de una temporada aciaga en el Nástic de Tarragona en la que las lesiones le lastraron a la hora de rendir a un buen nivel con los catalanes. "Me rompí la mandíbula y desde entonces no levanté cabeza. Fue recaer y recaer", indicaba.

Pero la etapa en Tarragona ya forma parte del pasado para un Lupu que tiene entre ceja y ceja llevar al Numancia "al sitio que le corresponde" de la Primera Federación. "Vengo a volver a ascender con el Numancia y a darle muchas alegrías a la gente". El de Logroño se siente como en casa cuando pisa Los Pajaritos y es que en su cabeza está la buena comunión que hubo con la afición soriana. "La sintonía con la grada fue espectacular".

Lupu también explicaba cómo habían sido las negociaciones con el club rojillo y cómo se había fraguado su retorno a Soria. "Ha sido una decisión personal. La mejor opción era volver al Soria", señalaba. El atacante reconocía que encima de la mesa había tenido ofertas de equipos de Primera Federación, aunque recalcaba que el Numancia siempre había sido el mejor colocado para encarar su futuro. "Ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros", sentenciaba Huerta.

De su anterior etapa en Los Pajaritos sólo quedan Tamayo y De Frutos pero su adaptación "está siendo muy rápida" y no va a tener el mínimo problema para integrarse con el grupo de jugadores. "Hay un gran vestuario". Lupu también tuvo palabras de elogio hacia su entrenador Javi Moreno, un delantero en su día con un perfil similar al del rumano.

Lupu no jugará este sábado en Brea en el tercer partido de preparación del Numancia ya que ahora mismo lo primordial es conseguir la idónea puesta a punto. "Estoy al 80 por ciento y no queremos precipitarnos para hacer las cosas bien", comentaba.