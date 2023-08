Las lesiones preocupan a Javi Moreno

Félix Tello Soria

Las lesiones están golpeando al C.D. Numancia en la pretemporada y estos contratiempos continuados están condicionando el trabajo de los de Javi Moreno, quien en su comparecencia de prensa no escondía que está "preocupado", aunque al mismo tiempo apuntaba que está "tranquilo" porque "hemos hecho una buena plantilla".

Para recibir mañana en la Ciudad Deportiva al Palencia CF (18.30 horas) en el estreno de la Copa Federación, el Numancia cuenta con 12 efectivos disponibles del primer equipo, por lo que otro día más la cantera tendrá protagonismo. Javi Moreno destacaba el buen hacer de los canteranos durante este verano, aunque también avisaba que, al ser competición oficial, la normativa obliga a que como mínimo haya sobre el terreno de juego ocho futbolistas con ficha de la primera plantilla.

El de Silla comenzaba valorando las semanas de preparación veraniegas e indicaba que "en cuanto a resultados la pretemporada no está mal ya que no hemos perdido y hemos marcado seis goles y encajado sólo dos". Esas eran las buenas noticias y para referirse a las malas sólo se tenía que acordar de las lesiones. "No están mermando", afirmaba. Y es que el míster explicaba que estos contratiempos físicos no le están permitiendo entrenar con todos sus jugadores y tampoco "nos está permitiendo conocernos". Eso sí, Moreno se muestra "muy contento con la predisposición del grupo".

Estas preocupaciones del entrenador tienen que ver con la fecha de la primera jornada de Liga en el campo de la Segoviana y es que "el objetivo es que para el 3 de septiembre lleguen todos en las mejores condiciones". Javi se congratulaba de que estas lesiones "no son graves" y tiene la esperanza de poder recuperar a muchos de sus hombres para las próximas fechas. "No estamos teniendo prisa con ninguno".

Mientras tanto son los futbolistas del filial los que están teniendo protagonismo en los últimos amistosos de los rojillos. "Veo a los chicos del filial capacitados y no me va a dar ningún miedo si tengo que ponerlos a jugar".

En relación con este ramillete de lesionados, el valenciano no dudaba en afirmar que "es la pretemporada más accidentada que he tenido, pero repito que no estoy nervioso. Estamos dando un buen nivel y estoy tranquilo porque se ha hecho una buena plantilla".

Moreno está muy satisfecho con la actitud de sus chicos y indicaba que "lo que más me gusta es el compromiso de cada uno". El técnico quiere un Numancia intenso "que lo dé todo en cada campo. Quiero un Numancia que se ponga el mono de trabajo porque es la manera de sacar los partidos adelante".

En lo táctico y en lo técnico, el míster daba unas pinceladas de lo que quiere de su equipo: "Me gusta ser vertical y no dar pausa al juego. Lo que me gusta es que pasen cosas en el campo del rival".

El Numancia jugará ante el Palencia su quinto encuentro de este4 verano y en balance hasta la fecha es de una victoria y tres empates. No conoce la derrota y ante los palentinos abrirá el fuego en la Copa Federación, un torneo que le puede dar el billete para disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Javi Moreno analizaba al Palencia y explicaba que es un adversario "muy físico y que a balón parado es fuerte. Intenta sacar el balón desde atrás y tiene buen trato del balón". Sobre la Copa Federación mostraba todos sus respetos ya que "sería muy importante para el club estar en la Copa del Rey".

El de Silla hacía un llamamiento a los seguidores numantinos para que respalden a los suyos a lo largo de la temporada e intentar llegar a los 3.000 socios.