Javi Moreno quiere un Numancia "directo y práctico" por el mal estado del césped de La Albuera

Félix Tello Soria

El estreno del C.D. Numancia en el curso 2023-2024 está a la vuelta de la esquina y su entrenador Javi Moreno analizaba un primera jornada de Liga que, a tenor de sus palabras, estará condicionada por el estado del terreno de juego de La Albuera, estadio de la Gimnástica Segoviana. El césped presentan unas malas condiciones debido a un hongo que afecta a la hierba y por ello Javi Moreno quiere en Segovia un Numancia "directo y práctico" con el único objetivo de sumar los tres puntos en este debut liguero.

"Tengo ganas de que llegue el partido y para ello hemos estado trabajando a lo largo de las últimas siete semanas". Con estas palabras abría el técnico de Silla la rueda de prensa que era la previa de la primera fecha liguera en esta Segunda Federación.

El míster valenciano se refería al rival, una Segoviana que el curso pasado se clasificó para los play off de ascenso. "Su equipo titular es el 80 por ciento del que tuvo la campaña pasada. Es un conjunto intenso que nos va a exigir dar nuestra mejor versión", indicaba.

Este arranque liguero en la capital del acueducto tendrá en el terreno de juego de La Albuera a un condicionante que a buen seguro marcará el desarrollo del enfrentamiento entre segovianos y sorianos. "Tal y cómo está el campo da para jugar poco al fútbol", explicaba Moreno, quien añadía que para las 18.00 horas del domingo las previsiones meteorológicas dan lluvias en Segovia.

Pero el entrenador numantino no quiere echar la culpa al empedrado al afirmar que "si el campo está mal lo va a estar para los dos equipos. Nos vamos a tener que adaptar y no hay excusas para intentar sumar los tres puntos".

Javi Moreno sabe que el Numancia va a ser el rival a batir en este Grupo 5 de la Segunda Federación y que la gran mayoría de los rivales le darán el balón. En Segovia tiene claro que este podría ser el guión del choque, aunque avisa que "aunque intentaremos plasmar nuestro juego, la realidad dice que el campo no está para un partido vistoso por el estado del campo. Por ello vamos a tener que ser prácticos, verticales y directos".

El de Silla quiere arrancar con victoria una temporada en la que el objetivo es el ascenso a Primera Federación. "El año pasado con el Tarazona comenzamos perdiendo pero la realidad es que empezar con buen pie es muy importante, aunque no te garantiza nada", señalaba.

Javi Moreno tiene los cinco sentidos en el compromiso de Segovia y cuando se le pregunta por la UDS Salamanca del próximo miércoles 6 de septiembre en la final regional de la Copa Federación su respuesta es contundente. "Sólo pensamos en Segovia. Ya vendrá el Salamanca". El míster no dio pistas sobre su primer once inicial y a la hora de valorar su plantilla indicaba que "me quedan dos fichas libres para jugadores sub-23".

Por último, el técnico se refería al hecho de que el Numancia estará respaldado por cerca de un centenar de aficionados en Segovia. "Ver en la grada a tu gente siempre es importante".