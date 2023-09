El Numancia se estrella en Segovia en un pésimo inicio de temporada (2-0)

Félix Tello Soria

Batacazo y malas sensaciones de un C.D. Numancia que naufragó en Segovia en un encuentro en el que careció de ideas en ataque y en el que se mostró demasiado errático en defensa. Dos regalos, el primero del portero Dorronsoro en la primera mitad y el segundo del sistema defensivo en cadena a falta de un minuto para el final, hicieron que el segoviano Plomer fuera el héroe de la tarde con un doblete. Muchas cosas por mejorar para un Numancia que fue una caricatura de equipo y en el que únicamente Alain Ribeiro y Moustapha se salvaron del suspenso.

El primer once de Javi Moreno para el curso 2023-2024 estuvo formado por Dorronsoro en la portería; Grande, Vicario Diego Royo y David Alfonso integranton la línea defensiva; Moustapha y Alain Ribeiro estuvieron en el doble pivote, con Sanchidrián y Bonilla en las bandas; Carlos González actuó en la posición de mediapunta, mientras que Primo jugó como hombre más adelantado.

El Numancia decepcionó en una primera parte en la que apenas pisó el área de su rival, aunque bien es cierto que la Segoviana tampoco inquietó el portal de un equipo rojillo que se vio condenado por un error de Dorronsoro pasada la media hora de juego. Los locales ejecutaron una falta lateral que no acertó a blocar el portero cántabro y Plomer prácticamente sólo tuvo que empujar para inaugurar el marcador.

Hasta ese 1-0 pocas cosas había sucedido en el irregular terreno de juego de La Albuera, un escenario que iba a condicionar el desarrollo del juego. Balones directos y con una Segoviana que dejaba hacer a un Numancia que no tenía ideas y que pecaba de volcar el juego por la banda derecha.

Un disparo de Bonilla muy desviado y una buena combinación entre Alain Ribeiro y Sanchidrián fue de lo poco que contar de los sorianos en ataque en estos primeros 45 minutos en los que los segovianos sacaron petróleo al fallo ajeno. El gol dejó tocado a los numantinos e incluso el mal pudo se mayo en una internada local por la izquierda que sacaba Vicario cuando los atacantes segovianos ya se frotaban las manos para hacer el segundo gol y poner tierra de por medio.

La primera parte no le estaba gustando nada a un Javi Moreno que no ocultaba su enfado en la zona técnica del banquillo visitante. El míster rojillo movía ficha antes del descanso dando entrada a Lupu en detrimento de David Alfonso. Un delantero por un defensa ya que el Numancia necesitaba dar un paso al frente su no quería irse de vacío de La Albuera.

Plomer fue el verdugo del Numancia con su doblete.Gimnástica Segoviana

Con la entrada al terreno de juego de Lupu, Bonilla pasó al lateral izquierdo y Carlos González se fue al costado zurdo para que el mencionado Lupu y Primo actuasen como dupla en ataque. El Numancia dio la sensación de poder empatar en unos primeros compases de la reanudación en los que Alain Ribeiro se echó el equipo a sus espaldas. Eran los mejores minutos de los sorianos y la igualada estuvio cerca de no ser por el poste derecho del portal segoviano que repelía un buen disparo Primo. Ahí no tuvo fortuna el conjunto de Javi Moreno, que con el paso del tiempo fue perdiendo fuelle.

Era un querer y no poder ante una bien organizada defensa local. Más corazón que cabeza y la sentencia en el último minuto con Plomer de nuevo como verdugo soriano. En esta ocasión, el segoviano encontró la complicidad de la indolente defensa numantina para superar a cuatro defensores casi desde el centro del campo y culminar su jugada sorteando a Dorronsoro para marcar sin oposición en la misma línea de gol. Un eslalon para recordar y una zaga numantina que en ningún momento estuvo a la altura de la jugada ni tampoco de este inicio de temporada.