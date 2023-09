El Numancia falla en las dos áreas

Félix Tello Soria

El C.D. Numancia tuvo un inicio de temporada decepcionante en un encuentro ante la Gimnástica Segoviana que lo empezó a perder en las dos áreas. Ni en defensa ni en ataque el elenco de Javi Moreno estuvo a la altura en el debut y lo acabó pagando con la derrota ante un rival más práctico y eficaz. Este estreno liguero generó muchas dudas y el margen de mejora de los rojillos es evidente de cara a los próximos compromisos.

El césped de La Albuera no estaba para desplegar un juego preciosista y así lo entendieron los dos equipo en la puesta de largo del partido. Juego directo y pocas concesiones a su rival. El Numancia tenía el partido controlado en una primera media hora en la que no pasó nada ni en una ni en otra área, pero todo cambió en el minuto 33 con el error de bulto de Dorrosoro. El portero no blocó un balón tras una falta lateral para ponerle en bandeja el gol a Plomer. Fue el principio del fin para un Numancia que había hecho aguas en defensa y que se ponía a remolque en el marcador.

El estado del terreno de juego complicaba la remontada para los sorianos y en la recta final de la primera parte incluso la Segoviana pudo ampliar su ventaja. Los de Javi Moreno habían completado una mala primera mitad sin pisar el área rival y con un fallo grosero de su portero que hipotecaba notablemente el desarrollo de esta primera jornada de Liga. El Numancia tenía que remar contracorriente y tenía toda la segunda parte para neutralizar la renta de los segovianos.

Javi Moreno apostó por jugar con dos delanteros en la reanudación, con Primo y Lupu como referencias ofensivas. Cierto es que el Numancia pudo empatar en estos primeros compases del segundo acto, pero también es verdad que el bagaje fue escaso ya que las ocasiones sorianas se resumen en el disparo al palo de Primo y en chut de Carlos González que se estrellaba en un defensor.

Mientras tanto, la Segoviana seguía a los suyo y bien pertrechada atrás no quería mayores complicaciones con el único objetivo de mantener su renta. La puntilla la daban los locales en el último minuto con una acción de Plomer ante la complacencia del sistema defensivo numantino que le dejó hacer desde casi el centro del campo para llegar a la línea de gol y hacer el 2-0. No había tiempo para más y la derrota ya estaba en el casillero de los sorianos.

Lo más positivo del Numancia en La Albuera de Segovia fue el despliegue de sus dos mediocentros ya que tanto Moustapha como Alain Ribeiro fueron los que mantuvieron el tipo en la parcela ancha. Ambos fueron los que se salvaron de la quema en una tarde para olvidar. Entre las notas más negativas destacó la actuación del portero Dorronsoro, que con su falló en el 1-0 hipotecó el desarrollo del choque. También se espera más de otros jugadores como Carlos González, Bonilla o el propio Lupu.

A nivel colectivo, el Numancia tuvo serios problemas en el balón parado de la Gimnástica Segoviana. Tanto en las faltas laterales como en los saques de esquina la defensa rojilla dio muestras de poca consistencia. Los de Javi Moreno tienen este miércoles un partido para corregir errores en la final regional de la Copa Federación en Salamanca.

Derrotas en el inicio de los tres últimos cursos

El Numancia arrancaba la temporada con una derrota en Segovia y de esta forma mantenía la tónica de las dos temporadas anteriores en las que los sorianos también echaban a andar con un traspié en el marcador. Hace dos campañas, en la temporada 2021-2022, el equipo soriano hincaba la rodilla en el terreno de juego del Español B con un 0-1 que suponía un mal estreno para el conjunto que entrenaba Diego Martínez. Decepción absoluta para un Numancia que aquella campaña acabaría dando el salto a la Primera Federación. Los sorianos enmendaban la plana en la segunda jornada ganando en Los Pajaritos al Cerdanyola. El curso pasado también se comenzaba la temporada con otro varapalo ya que en aquella ocasión era el Intercity el que se llevaba los tres puntos del municipal soriano al vencer por 0-1. Tres malas puestas en escena para un conjunto numantino que el próximo domingo recibe al Montijo extremeño con la obligación ya de ganar para calmar las aguas. La última vez que el Numancia iniciaba la Liga con victoria fue en el ejercicio 2020-2021 cuando ganaba 3-1 en Soria al Marino de Luanco.