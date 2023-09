Javi Moreno reconoce que su Numancia tiene que "corregir muchas cosas"

Redacción Área 11 Segovia

«Cuando cometes un error lo pagas caro. A nadie le gusta perder. A raíz del primer gol se pone todo más cuesta arriba, más difícil. En líneas generales el partido ha sido muy igualado. Ellos tienen muy buen equipo con gente muy rápida en la parte de arriba». Ese era el primer análisis de Javi Moreno respecto al partido. «Al final nos vamos con una derrota, hay que seguir trabajando y pensar en el partido que tenemos el miércoles y prepararlo lo mejor posible. Y dar la enhorabuena a la Segoviana».

«Teníamos muy claro lo que teníamos que jugarles. Sabíamos que nos iban a generar problemas. La primera parte ha sido muy igualada con llegadas, pero sin ocasiones claras. La segunda parte ha habido ocasiones para los dos. Al final el resultado es el que es. Estoy muy contento y tranquilo con los jugadores del partido que han hecho. De todas formas, hay que corregir cosas y solucionarlas. De la primera parte hay que arreglar muchas cosas».

«El bloque alto en presión es lo que teníamos pensado, el equipo en ha estado bastante correcto, porque no nos han generado ocasiones. Es el primer partido de liga, no estamos al 100% . Me gusta que mis equipos sean más atrevidos. Estoy jodido porque hemos perdido. Hay que pensar en el Montijo.

«Quiero dar las gracias a la afición, ha venido un autobús. Vamos a hacer todo lo posible para sacar esto adelante.Lesión de David: Tenía molestias detrás de la rodilla y lo he cambiado por precaución».

Ramsés Gil, entrenador de la Segoviana

«Ha sido una buena carta de presentación. El rival también acompañaba, es un equipazo, y nos ha salido todo bien. Hemos tenido acierto de cara a gol y la buena toma de decisión final ha sido clave en las jugadas». Así arrancaba la rueda de prensa Ramsés Gil a la finalización del encuentro ante el Numancia que dejaba los primeos tres puntos del curso en La Albuera. «El partido estaba condicionado con el campo. Los operarios del ayuntamiento lo han mejorado. Hemos estado cómodos en el campo, aunque ellos han apretado mucho. Es imposible dominar un partido durante noventa minutos», continuaba el preparador del conjunto segoviano.

«Me llena que las cosas salgan como lo teníamos en la cabeza. Los jugadores han estado cómodos. Han estado muy bien con balón y han defendido», señalaba el técnico de los azulgrana.

«Defensivamente estoy satisfecho, como se ha defendido el juego directo, pese a no estar dotados mucho para esto. Carmona no ha tenido que intervenir. Cuando han cargado jugadores dentro del área ha sido uno de los momentos de mayores dudas. Estamos hablando del Numancia, del equipo favorito del grupo», analizaba el míster.

«Empezar ganando siempre es positivo, es siempre lo que buscan. Nos refuerza esta victoria y nos da credibilidad para competir en cada partido». La Segoviana no ha podido tener mejor estreno del curso con estos tres puntos sumados.