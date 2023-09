El ex numantino Lago Junior denuncia que fue víctima de racismo a su llegada a España

Redacción Soria

Lago Junior, jugador del C.D. Numancia desde el año 2009 a 2013, ha denunciado, en una entrevista que el Racing de Santander ha publicado en su canal de Youtube, haber sido víctima de racismo cuando llegó al fútbol español para recalar en el club soriano. El costamarfileño recordaba que en sus primeros años en el fútbol español "en muchos sitios no me dejaban entrar por ser negro".

Estos episodios racistas sufridos por Lago Junior en España tenían continuidad en Santander al ser objeto de un escupitajo. «Voy paseando por el barrio con mi familia y me escupen desde un balcón, con mi niña y mi mujer. Fue duro, menos mal que mi niña no se dio cuenta. Mi mujer sí y me dijo: ‘pasa, seguimos’», relataba.

El futbolista, que lleva en España desde enero de 2009 subrayaba en la entrevista realizada por el club cántabro que está «encantado» de vivir en España y en ahora Santander, pese al «duro» incidente. «No vamos a juzgar a todos», destacó.

Lago Junior fue una apuesta de Pacheta, entonces director deportivo del Numancia, para intentar salvar la categoría de Primera División. Firmaba para lo que quedaba de aquella temporada 2009-2010 y para cinco más. Lago era un delantero centro de Costa de Marfil, que llegaba al Numancia con 18 años y que marcó 17 goles con el Wazi, equipo de la Primera División en este país africano. En el fútbol español acabó dejando la posición de delantero centro para jugar como extremo.

Además del Numancia, Lago Junior ha militado en clubes como Eibar (cedido por el Numancia), Nástic de Tarragona, Mirandés, Mallorca, Huesca, Málaga y en la actualidad en el Racing de Santander.