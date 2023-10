El Numancia remonta y consigue ante el Illescas su tercera victoria consecutiva (1-2)

Área 11 Illescas Soria

Un gol del delantero Lupu en el último minuto del partido permite al Numancia sumar un nuevo triunfo. Primer tanto de Lupu en la presente temporada. Una victoria más que justa si analizamos lo sucedido en una segunda parte en la que los numantinos fueron superiores a su rival, teniendo el balón y generando ocasiones claras de gol ante un Illescas agazapado atrás. Antes, en la primera parte, el encuentro resultó mas igualado. Un encuentro más los sorianos tuvieron que remontar un marcador adverso, y como sucedió el pasado fin de semana lo intentaron y se impusieron gracias a la mayor calidad en la zona ofensiva.

El Numancia buscaba su tercera victoria consecutiva y saltó al Municipal de Illescas dispuesto a plantar batalla y a no dejar el control del balón a su rival. Los de Javi Moreno tenían la pelota y trataban de progresar con ella controlada en unos primeros minutos en los que el Illescas parecía algo mas timorato. Sin embargo, fueron los locales quienes consiguieron generar las primeras ocasiones de peligro al contragolpe, y Borona probaba en el minuto 3 con un remate, demasiado flojo, a las manos de Kudakovsky. Poco después, Primo ponía la replica con un remate casi sin ángulo que atrapaba sin problemas el meta local.

La respuesta local fue más contundente y en el minuto 7 un contragolpe del Illescas lo prolongaba Mingo, de cabeza, para el remate de Javi Feria, rechazaba en primera instancia el balón Kudakovskiy pero el propio Javi Feria aprovechaba el rechace y, con la testa, enviaba el balón al fondo de las mallas y adelantaba a los locales ante la pasividad de los centrales numantinos. No cambió la dinámica del partido tras el gol local. El Numancia tenía el balón pero apenas conseguía superar la líneas de tres cuartos, mientras el Illescas, a la contra, generaba peligro una y otra vez, y tanto Víctor como Javi Feria por banda izquierda lo intentaban en los minutos siguientes.

El Numancia quería buscar el empate jugando desde atrás, moviendo el balón con paciencia, pero se diluía cuando llegaba a las inmediaciones del área illescana. No obstante, en el 27 probaba Primo con un potente remate que Ranera consigue desviar a córner, y en el 31 es Noe el que a punto está de plantarse solo ante el meta local, pero corta la zaga local su progresión. La mas clara para los sorianos iba a llegar en el 39, en una buena jugada de Soler por banda derecha que Noe remataba desviado por poco, estrellándose el balón en un lateral de la red.

Ya en los últimos compases de la primera mitad tuvieron una clara los locales en botas de Víctor Mingo que conseguía detener Kudakovsky, y en el 45 eran los numantinos los que pudieron empatar en un balón centrado desde la izquierda que remataba de cabeza Noe con todo a su favor, pero el balón se le marchó alto.

Salió a por todas el Numancia tras el descanso, haciéndose pronto dueño del balón ante un Illescas que, con el marcador aún a favor, había decidido dar un paso atrás y centrar sus esfuerzos en defender. El Numancia, con metros para correr y tiempo por delante, no perdió la cabeza y buscó el fútbol combinativo para tratar de revertir la situación. No tardaron en llegar las ocasiones de los visitantes, que ya en el minuto 49 pudieron empatar el encuentro en un remate de cabeza de Primo que salvaba Christian Gómez in extremis.

En el 51 llegó la jugada polémica del encuentro cuando los locales acabaron pidiendo penalti por una falta que el colegiado consideró que había sido fuera del área. Una acción aislada, la única en la que el Illescas se aproximó al área contraria en esta segunda mitad, ya que bastante tenían los manchegos con tratar de alejar a los sorianos de su área. No lo conseguían y en el 57 Primo tenía una nueva ocasión, pero se escoró demasiado. En el 64 era Carlos González el que se plantaba en el área visitante, pero remataba fuera cuando lo tenía todo a favor. El que no falló fue Moustapha, que en el 71 se iba en velocidad por banda derecha y, cuando todo el mundo esperaba que centrase, se atrevía con un remate casi sin ángulo, colando el balón entre el portero y el poste para colocar el 1-1 en el marcador.

Trató el Illescas de frenar el acoso de los sorianos moviendo el banquillo, pero el Numancia no levantaba el pie del acelerador y seguía buscando el gol de la victoria, que pudo llegar en el 82, en una cesión de cabeza de Chaves a su portero que casi se convierte en el 1-2 para susto de la parroquia local. Ya en el descuento salvaba Christian Gómez el gol soriano después de un soberbio remate de Carlos González desde la frontal del área, pero en el minuto 94 poco pudo hacer el meta local para detener un balón centrado desde la derecha por Sanchidrián al segundo palo donde emergió Lupu para rematar de cabeza y dar el triunfo a los suyos. Primer gol, y tres puntos.