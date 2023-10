Javi Moreno elogia a sus jugadores: "Han corrido como jabatos"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno se deshacía en elogios hacia su equipo y hacia sus jugadores después de la victoria solvente ante el Navalcarnero y ponía en valor los tres puntos sumados «ante un gran rival que va a estar arriba en la clasificación». El entrenador del C.D. Numancia aseguraba en su comparecencia de prensa que «hemos hecho un partido muy completo y con mucha exigencia física. Hemos mejorado en defensa y el rival no ha tenido ocasiones, no ha tirado entre los tres palos». El de Silla destacaba el compromiso de sus hombres: «Les doy la enhorabuena por el partidazo que han hecho. Estoy contento y feliz por ellos».

El valenciano destacaba la firmeza defensiva que había faltado en otros encuentros. «Atrás hemos estado muy serios. Es un orgullo ver al equipo cómo ha trabajado». Javi Moreno reconocía que el 2-0 se había quedado corto e indicaba que «si acaba 3-0 ó 4-0 no habría pasado nada».

El míster numantino, que reconocía que le había salido bien el planteamiento para frenar al Navalcarnero, insistía en la actitud de sus futbolistas: «Los jugadores han corrido como jabatos». También individualizaba y ensalzaba la actuación de hombres como Moustapha o Carlos González, los dos goleadores. En relación al cambio en la portería, el técnico apuntaba que «nada tiene que ver con el partido de la pasada jornada. He hablado con ellos y decido yo».

Portillo: "El 1-0 en el minuto tres ha condicionados mucho"

José Portillo no estaba nada contento con el rendimiento del Navalcarnero en Los Pajaritos y, aunque no ponía ni un solo pero a la derrota, aseguraba en su comparecencia de prensa que «el 1-0 nada al empezar, en el minuto 3, no ha condicionados mucho. A partir de ahí hemos remado a por el empate, pero no ha podido ser. Tenemos que aprender de partidos como el de Los Pajaritos para mejorar y corregir errores». El míster del conjunto madrileño reconocía que el planteamiento del Numancia les había hecho daño. «El Numancia venía a apretar uno para uno y no hemos sabido jugarles». Portillo añadía que «el rival dejaba mucho espacio a la espalda de su defensa y nosotros no hemos sabido estar más cerca de su portería».

Con los cambios buscó invertir el desarrollo de los acontecimientos. «Buscaba más energía para el final del encuentro e intentar ganar la espalda a la defensa del Numancia». La idea no le salió nada bien a un Navalcarnero que ni siquiera disparó entre los tres palos de la portería defendida por Dorronsoro. «No hemos tenido ocasiones y así es complicado sumar», afirmaba el preparador de los madrileños. Por último, Portillo quiso mandar un mensaje de agradecimiento a los aficionados desplazados desde Navalcarnero a Soria. «Tengo que agradecer a la gente que ha viajado su apoyo. Somos un equipo unido y que trabaja pero hay que corregir muchas cosas».