El presidente de la Liga de Ecuador avala la gestión de IDV: "El Numancia volverá a ser importante"

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), Miguel Ángel Loor Centeno, asistió como invitado al Palco de Los Pajaritos el pasado domingo para presenciar en directo el partido que el C. D. Numancia jugó contra el C. D. Navalcarnero.

El mandatario ecuatoriano, disfrutó junto a varios paisanos presentes en la zona VIP de Los Pajaritos del triunfo del Numancia y se mostró gratamente sorprendido de la instalación del equipo rojillo, “acorde a un equipo de superior categoría, pues se nota claramente que el Numancia ha estado varios años en el fútbol profesional, pues se trata de un campo de categoría”, manifestó.

“Hemos pasado un día lindo en Soria, además ha ganado el equipo y todo ha salido perfecto. El estadio es muy lindo, claramente un campo de fútbol profesional, con todas las comodidades”, destacó Loor Centeno al final del encuentro, que aprovechó la ocasión para bajar al terreno de juego y a la zona de vestuarios acompañado por el presidente numantino Santiago Morales.

Miguel Ángel Loor -abogado y dirigente deportivo- es presidente de la Liga Profesional ecuatoriana desde 2018, momento en el que se funda esta institución en Ecuador después de un viaje a España de los dirigentes de los equipos de fútbol ecuatorianos -Loor era presidente del Guayaquil City F.C.- y firmar un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para implementar el modelo de LaLiga en el fútbol ecuatoriano, con el control económico como eje prioritario.

Al repecto, Loor señaló en Los Pajaritos que “tenemos constante contacto con la Liga Española a través de Javier Tebas y sus dirigentes. Seguimos pidiendo asesoramiento a una competición como la española, que es una potencia mundial y lo cierto es que a nosotros nos agrada mucho tener esa buena relación”.

Miguel Ángel Loor en el palco de Los Pajaritos junto al presidente del Numancia, Santiago Morales.CD Numancia

Preguntado por lo que puede exportar el fútbol ecuatoriano y por lo que puede importar, Miguel Ángel Loor también lo tiene claro, “pues me gusta el talento del futbolista ecuatoriano, que es nuestra principal carta de exportación, ya que ha crecido mucho en los últimos años y en ello Independiente del Valle es un claro modelo y ejemplo, y por otro lado me gustaría importar el orden y el rigor del fútbol en España. Creo que es nuestra principal fuente de importación, ese orden que poco a poco queremos conseguir en el fútbol ecuatoriano”.

Bajo el mando de Loor, la LigaPro inició una renovación de la imagen del fútbol ecuatoriano, tanto en la publicidad, como en lo administrativo. Ha tenido avances importantes en patrocinios y acuerdos por derechos de televisión, multiplicando los ingresos del fútbol profesional ecuatoriano.

En cuanto al modelo de Independiente del Valle y su apuesta en el fútbol español reflejada en el C. D. Numancia, Miguel Ángel Loor destacó que “Independiente del Valle, ahora mismo, es el modelo a seguir no sólo en Ecuador, sino en el continente americano”. “Lo que ha hecho en tan poco tiempo -aseveró- es sorprendente, y no sólo en logros deportivos sino en exportación de futbolistas a nivel mundial”.

“Tengan paciencia y crean en este proyecto porque la gente de IDV es exitosa, triunfa, y seguro que va a hacer del C. D. Numancia un club importante en el fútbol español”, aseveró Miguel Ángel Loor.