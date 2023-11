Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia vuela desde primera hora de la mañana hacia las islas con la intención de mantener la buena racha que atraviesa. Siete jornadas sin perder, y ante una nueva oportunidad de asaltar el liderato en poder del Talavera. Los toledanos juegan esta tarde (19.00 horas) en propio feudo ante el Cacereño, y dependiendo del resultado que se produzca en el Municipal El Prado los de Javi Moreno tendrán un aliciente extra en la matinal de mañana cuando comparezcan sobre el césped artificial de Breña Alta. Pero el enfundarse el maillot de líder en esta décima jornada no es la principal preocupación del técnico.

Durante la semana, debido a las bajas por lesión y por sanción (Bonilla y Diamanka), Moreno ha tenido que ir preparando un plan B, C o D para afrontar esta visita. «Las bajas por lesión o por sanción son parte del fútbol. Estoy encantado con los jugadores del filial que suben a ayudarnos». Futbolistas que debido a las circunstancias están cobrando un mayor protagonismo en la primera plantilla. Aunque más que las ausencias, la intranquilidad en la previa viene por el cómo afrontarán los suyos el encuentro. Medirse al colista, un rival que aún no ha ganado y que encima sigue sin poder jugar en su campo son tres premisas que pueden llevar a que el subconsciente juegue una mala pasada.

Javi Moreno manda un mensaje muy claro a los suyos. «La relajación es una de las cosas que más me preocupa. Por norma general, y yo lo he vivido en primera personal como jugador, cuando sueles jugar contra un equipo que está en la clasificación abajo y tú arriba, la tendencia suele ser a la relajación, y al exceso de confianza. No podemos cometer ese error porque ellos son un muy buen equipo. Si es verdad que no están pasando por un buen momento de resultados, pero es un equipo peligroso y que seguro que saldrá con muchas ganas de poder ganar el primer partido».

El cuerpo técnico del Numancia ha estudiado minuciosamente a su rival, aún así es una incógnita el Mensajero que se puedan encontrar. «Han jugado en diferentes estadios, con diferentes sistemas de juego. Es la duda que tengo. No sabemos si jugarán con defensa de cuatro o defensa de cinco. No sabría decantarme con qué sistema nos van a jugar». Lo único seguro es que los de Josu Uribe aún no van a poder jugar en su estadio (el Nuevo Silvestre Carrillo) debido al cambio de césped, por lo que lo seguirán haciendo en el Municipal de Breña Alta, de hierba artificial. «El no poder jugar en su campo está claro que para ellos es un handicap importante».

El haber jugado el pasado martes eliminatoria de Copa ante el Español no se notará en el físico de los palmeros. «Han tenido tiempo suficiente de recuperar futbolistas, no creo que les pase factura». Igualmente, el cambio de temperatura tampoco debería ser un problema añadido. «Claro que se nota entrenar a cinco grados y luego jugar a 25, pero eso también le pasa al Mensajero cada quince días. Lo del viaje en avión, pues igual, hay que acostumbrarse. Es lo que nos toca».

La expedición del Numancia viaja hoy, y esta tarde se entrenará en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Tenisca, equipo decano del fútbol palmero. Última sesión antes de afrontar un encuentro marcado por las ausencias, aunque Moreno vuelve a insistir en que «seguro que los que salgan lo van a hacer igual de bien. Sé que tengo buenos futbolistas, sé que tengo una buena plantilla y sé que cuando no está uno el que salga en su posición va a hacerlo igual de bien que el que lo estaba haciendo habitualmente». No duda en afirmar que «soy un privilegiado al entrenar a estos chicos».