El CD Numancia ya lidera la clasificación de la liga al derrotar al CD Mensajero en Breña Alta, aprovechando el tropiezo del Talavera para situarse al frente de la tabla. Los canarios que todavía no saben lo que es ganar en esta campaña, tomaron ventaja, pero en los últimos minutos del primer tiempo dos goles de Lupu le dieron la vuelta al marcador y dejaron muy tocado a un equipo local, al que en esta campaña no le están saliendo las cosas. Aun así salieron con renovadas energías en la segunda fase, generando ocasiones para poner las tablas. No lo lograron y de hecho encajaron el tercero. Cuando parecía hecho para el CD Numancia, un penalti trasformado por la escuadra de Yosu Uribe, dejó abierto el partido. No obstante al conjunto local no le dio para más y sirve para que los sorianos asalten el liderato del grupo quinto de la segunda RFEF.

De entrada, una jugada embarullada dejó al Numancia muy cerca de hacer daño a su rival, pero al final fue solventada por la zaga canaria. Poco a poco los mensajeristas fueron acercándose al marco rival, con alguna recuperación que los acercaba a las inmediaciones del área, buscando una ventaja muy necesaria por su situación clasificatoria.

Y eso llegó en el 12’. Ruymán, se encontró con una pelota en la frontal, que llegó tras un centro de Borjas desde el costado derecho y posterior rechace de un zaguero. El centrocampista no la desperdició para colocarla dentro del marco. Después de verse por delante los de Yosu Uribe lo probaron nuevamente con algún golpeo lejano, bien solventados por Kudakovskiy.

El transcurso del primer periodo fue aportando más cosas en ataque para la escuadra soriana, apareciendo por las cercanías de la portería palmera. Eso lo intentaba solventar el Mensajero con el trabajo y la presencia de una poblada defensa con sus tres centrales que iban conteniendo esos intentos. Y cuando lograban superarlos faltaba acierto en la definición lo que evitaba el empate, algo que sucedió por ejemplo con los intentos de Lupu y Óscar García.

Todo cambió en los últimos instantes del primer periodo, en ese corto tramo de partido, dos minutos, dos goles del pichichi numantino, Lupu, le dieron la vuelta al resultado. El primero llegó en una muy protestada mano de un zaguero canario que el colegiado decretó como pena máxima, convertida por el delantero. Jugador que de inmediato volvió a ver puerta, resolviendo una jugada embarullada dentro del área. Un duro golpe moral para una escuadra local muy necesitada de puntos, ya que se encuentra en las posiciones de descenso y sin conocer la victoria.

Tras el paso por los vestuarios salieron enchufados los jugadores del Mensa, llegando con mucho peligro a la meta numantina. La más clara estuvo en la cabeza de Ale Martínez, pero el larguero impidió que el esférico acabara entrando. A renglón seguido fue su compañero Pirri en que lo pudo lograr, sin encontrar el premio buscado.

Tras esas dos acciones locales, Lupu, volvió a marcar, pero esta vez fue anulado por fuera de juego, impidiendo su particular hat trick. El paso adelante que dieron los de Santa Cruz de la Palma abrió espacios en su zaga, que pudieron aprovechar los visitantes en una contra. Esta vez fue Lupu el asistente y Óscar García el rematador, no acertando en su disparo que acabó saliendo fuera.

Se iba animar el encuentro en lo que restaba por delante, Javi Moreno, decide sentar a su goleador, Lupu, entrando Carlos González. Y no le pudo salir mejor esa decisión ya que a poco de entrar el atacante aumentó las distancias, al aprovecharse de una jugada embarullada dentro del área.

Esa alegría y cómoda ventaja no le duró mucho al Numancia. El colegiado decretó como penalti una acción de Pirri por mano de un defensa. Vianney lo convirtió en el segundo gol para su equipo.

Eso espoleó a un Mensajero que en fue en busca del empate, volcándose arriba y apareciendo en zonas de peligro de la parcela contraria, además de introducir efectivos en la línea atacante. Tuvo que trabajar un Numancia que se defendió para conservar la ventaja acumulada, algo que al final pudo lograr y que le sirve para ponerse líder.