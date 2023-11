El entrenador del Sanse, próximo rival del Numancia, es de Matalebreras

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El nombre de Pablo Álvarez Urgate a buen seguro que es desconocido para los aficionados sorianos al fútbol, aunque no para todos ya que en Matalebreras sus vecinos conocen con pelos y señales al que es el actual entrenador de la UD Sanse, rival del C.D. Numancia este domingo en Los Pajaritos. Pablo Álvarez, de 29 años de edad, tiene raíces sorianas, más en concreto en esta localidad del este de la provincia en donde viven sus abuelos y en la que pasó los veranos de su niñez y adolescencia. Nacido en Madrid, aunque con una vinculación muy estrecha con Soria.

"Matalebreras es mi pueblo y cada vez que puedo me escapo para allá", comentaba el míster del Sanse a dos días de desplazarse a Los Pajaritos para disputar la jornada undécima ante el Numancia. Pablo continuaba refiriéndose a su vinculación con la provincia y enumeraba pueblos de la zona como Castilruiz, Ágreda, Ólvega... "en los que he disfrutado de sus fiestas cuando ya me iba haciendo mayor. A Soria y al Numancia les tengo un gran cariño".

Familiares y amigos en la comarca del Moncayo y que el domingo desde las 16.00 horas apoyarán a Pablo Álvarez desde la grada de Los Pajaritos. "Estarán todos en el campo y para ellos claro que va a ser un día especial", señalaba.

Para Pablo también será un partido especial ya que desde bien pequeño guarda recuerdos del Numancia "cuando ha estado en Primera y Segunda División". El preparador sansero recordaba especialmente el gol de Mario Martínez al Barcelona en la primera jornada de la temporada 2008-2009. "No estuve en Los Pajaritos, pero recuerdo ver el partido en Matalebreras".

Al margen de sentimentalismos, Pablo se centraba en el compromiso del fin de semana e indicamos que "visitamos al líder y nuestro objetivo es ganar. Desde el principio iremos a por la victoria, aunque sabemos que el Numancia es un equipazo y nos lo va a poner muy complicado. Para mí va a ser un partido muy bonito desde el banquillo de Los Pajaritos".

Javi Moreno aseguraba en su comparecencia de prensa de este viernes que el choque ante el Sanse será entretenido para los espectadores y su 'colega' en el banquillo madrileño estaba de acuerdo en la opinión del numantino. "Va a ser un partidazo porque se van a enfrentar dos muy buenos equipos que irán a por los tres puntos".

Por último, el de Matalebreras mandaba sus mejores deseos al Numancia de cara al futuro. "Ojalá a partir del domingo les vaya todo bien y que puedan conseguir sus objetivos".