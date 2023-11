El gen ambicioso de Javi Moreno: "He venido al Numancia para ganar"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno es un ganador y desde su etapa como futbolista así lo demostraba en el momento que pisaba el césped. Un carácter que tiene continuidad como técnico y que está sabiendo transmitir al C.D. Numancia con el objetivo final de conseguir el ascenso a la Primera Federación. "He venido aquí para ganar, no para perder". Una frase contundente del valenciano en la previa del encuentro ante el Guadalajara en la que los numantinos quieren recuperar la senda de las victorias después de los últimos empates ante el Sanse y el Unión Adarve.

El entrenador de los rojillos valoraba en su comparecencia de prensa el punto sacado el pasado fin de semana en el feudo del Unión Adarve que le permitía su equipo encadenar diez jornadas sin conocer la derrota. "Hay que tener en cuenta que es un buen rival y que en su campo no ha perdido", señalaba. Un empate que los sorianos quieren hacer bueno logrando el triunfo ante el Guadalajara el domingo a partir de las 12.00 horas. "Nosotros siempre queremos sumar de tres en tres, aunque hay que ver que los rivales llegan a Los Pajaritos muy motivados. Lo que está claro es que yo he venido aquí para ganar y no para perder".

Un Javi Moreno ambicioso que no se quiere escudar en los numerosos problemas que está teniendo el Numancia con las lesiones a lo largo de la presente campaña. "Las lesiones son parte del fútbol, pero para todos los equipos y lo tenemos que aceptar".

El de Silla no daba pistas sobre el parte de bajas, aunque el que uno que será alta para esta jornada será Alain Ribeiro a tenor de lo que escribía esta semana el propio futbolista en sus redes sociales. El técnico tampoco se pronunciaba sobre el estado físico del Kudakosvkiy, que el domingo pasado sólo pudo jugar durante la primera parte al tener que ser sustituido con problemas en el hombro. Javi Moreno se limitó a decir que "tengo dos porterazos".

El míster ponía en valor el rendimiento de su equipo en una temporada en la que las lesiones se han cebado con la plantilla. "Con todo lo que nos está pasando llevamos diez jornadas sin perder". Y es que Javi Moreno insistía en el compromiso de los jugadores en cada uno de los entrenamientos como en los partidos. "Estoy orgulloso de ellos. Al equipo lo veo con muchas ganas y con ilusión.

Guadalajara

El preparador rojillo reconocía que el Guadalajara de este fin de semana lo tiene un tanto despistado por el contraste de sus números cuando juega como local y cuando lo hace como visitante. "Fuera está logrando muy buenas cifras, y tenemos dudas por dónde nos puede salir". Eso sí, Moreno avisaba los alcarreños tienen buenos futbolistas y entre ellos destacaba a Morcillo al ser el máximo goleador de toda la Segunda Federación con nueve tantos.

Este Guadalajara sólo ha sumado cuatro puntos en seis partidos como local y por contra como visitante ha conseguido 10 para ser uno de los mejores conjuntos del Grupo 5 en los desplazamientos.

El técnico se refería a la pareja de lujo que forman Bonilla y Lupu, el primero como asistente y el segundo como goleador. "Se conocen de su etapa en el Nástic de Tarragona y se entienden a la perfección. Pero todos los efectivos de esta plantilla son importantes".

Otro jugador con un peso relevante en el rendimiento numantino es Moustapha, que con cuatro amarillas está a sólo una tarjeta de tener que cumplir un partido de sanción. "No me preocupan estas cuatro amarilla ya que si él no puede jugar lo hará un compañero".

Este Grupo 5 de la Segunda Federación lo ve Javi Moreno con "una tremenda igualdad". El míster se mostraba despreocupado por lo que pueda hacer el sábado el líder Talavera en el campo de la Llerenense. "No me preocupa su marcador. Sólo sé que va a un campo complicado".