El Numancia se enfrentará el domingo a "un equipo de barrio"

El C.D. Numancia está obligado a reencontrarse con las victorias y el partido más inmediato para hacerlo será este domingo -13.00 horas en horario peninsular- en Canarias ante la UD San Fernando, un club muy modesto que apenas llega al medio millón de euros de presupuesto y que por muy pocas unidades supera los 200 socios. Su presidente, Serafín Herrera, lo define como «un equipo de barrio» que tiene como único objetivo alcanzar la salvación en la Segunda Federación.

San Fernando es una localidad con poco más de 9.000 habitantes que está ubicada en el sur de la isla de Gran Canaria y que no destaca por la afición al fútbol, según reconoce el dirigente insular. Serafín explica que «es una ciudad dormitorio en la que vive gente que se dedica principalmente al turismo».

Serafín es un empresario que se dedica a la automoción y que lleva las riendas del San Fernando desde hace siete años, precisamente la etapa más triunfal del rival del Numancia. La historia del mandatario grancanario está estrechamente ligada al fútbol ya que en sus años mozos fue asistente de árbitros de Primera y Segunda División. «He estado en Los Pajaritos de Soria dirigiendo partidos desde la banda y recuerdo el frío tremendo que se pasaba», comenta Serafín. Por ello reconoce que «me hace una gran ilusión que el Numancia nos visite este fin de semana».

En la campaña 2020-2021 bajaba a tercera División y en junio de este año daba el salto a la Segunda Federación. «Somos la modestia absoluta», recalcaba el presidente, quien añade que «somos como esas madres que con hueso del jamón hace un caldo para todos sus hijos».

Un club de barrio que, además del conjunto que milita en el grupo del Numancia, tiene un equipo en División de Honor juvenil, otro en la categoría regional y un total de 15 escuadras en las diferentes divisiones del fútbol base.

Los de Javi Moreno ya están acostumbrados a jugar en terrenos de juego con césped artificial, como ya lo ha hecho en los últimos desplazamientos al los feudos del Mensajero y del Unión Adarve. Los rojillos volverán a jugar en caucho este domingo, aunque paradójicamente no lo harán en la localidad San Fernando. «Nuestro campo no cumple con la normativa», indica Serafín Herrera. El partido de esta decimocuarta jornada de competición se disputará en la localidad de El Tablero, población que se encuentra a poco más de un kilómetro de distancia y que pone a su disposición el campo Eleuterio Valerón.

Los futbolistas del San Fernando, además de jugar al fútbol cada fin de semana y de entrenar cada día, tienen sus trabajos o cursan sus estudios. «Los chicos cobran muy poco dinero jugando al fútbol. Me atrevería a decir que un futbolista del Numancia cobra como todo el San Fernando», apuntaba el dirigente.

El cuadro insular está en la zona baja de la tabla como penúltimo clasificado y afrontará el choque ante el Numancia después de encajar nada más y nada menos que un 6-0 en el feudo del Illescas. «Claro que no estoy contento con ese marcador. Se puede perder, pero no así»», señala Serafín. El presidente se refería al reto de la permanencia e indicaba que «lucharemos con todas nuestras fuerzas, pero si se desciende no será un drama. Si bajamos no pasará nada porque a la campaña siguiente subiremos». Sobre el partido ante el Numancia, Serafín aseguraba que «si el equipo de Soria nos gana le felicitaremos y ya está. Estos es fútbol».

El míster es Juan Carlos Socorro, un histórico de Las Palmas

El San Fernando está entrenado por uno de los jugadores históricos de la UD Las Palmas como es Juan Carlos Socorro, que en su día defendió los colores amarillos tanto en Primera como en Segunda División. Socorro cumple su segunda temporada en el club grancanario siendo el principal artífice del ascenso el año pasado desde Tercera Federación. Nacido en Caracas se incorporó a la cantera de Las Palmas con 15 años.