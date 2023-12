Javi Moreno: «A los jugadores hay que decirles las cosas a la cara»

Publicado por Raúl Alonso Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No es muy habitual que de una derrota se puedan extraer conclusiones positivas. Del inesperado tropiezo del CD Numancia la pasada jornada en casa ante el Guadalajara sí se podría sacar una, válida y aplicable para las siguientes: así, no. El técnico ya lo dejó muy claro en la rueda de prensa posterior al choque, y lo volvió a reiterar ayer en la previa del encuentro ante el San Fernando. «La derrota del otro día espero que nos sirva de mucho, porque muchas veces si te lleves un tortazo como el que nos llevamos el otro día a lo mejor viene hasta bien para darnos cuenta de que no puedes relajarte en ningún partido». Javi Moreno sabe que el principal motivo fue «la falta de humildad», algo que espera no vuelva a repetirse en el futuro. «Creíamos que íbamos a ganar por el simple hecho de que éramos el Numancia, y no ganas. Los equipos cada vez que jueguen contra nosotros es una motivación extra, más cuando vengan a jugar aquí, y si no te equiparas a ellos en todo, lo más normal es que te ganen».

Aviso a navegantes horas antes de un encuentro donde su equipo parte como gran favorito, pero en el que para evitar sorpresas desagradables en el campo Eleuterio Valerón toca ponerse las pilas. «Tenemos que ser muy respetuosos. Con cualquier equipo que vayas a jugar tienes que dar el máximo de tu nivel y equipararte al equipo contrario. En trabajo, sacrificio y todas esas cosas que se dicen en el fútbol. Si te equiparas en todo eso tienes muchas posibilidades de ganar».

Lunes y martes la plantilla estuvo ‘tocada’ por la derrota, pero desde el miércoles los jugadores únicamente piensan en el choque de este domingo. Dolidos en el amor propio quieren volver a sumar los tres puntos, y sacarse la espinita clavada. Durante esta semana de entrenamientos, Moreno ha sido claro con ellos ya que considera que lo mejor es «decirles las cosas a la cara, aunque duela».

Esto es lo que le ha enseñado la experiencia después de muchos años de carrera futbolística, en clubes de la élite y con entrenadores de todo tipo. «Las cosas se dicen a la cara, sin ningún miedo y sin ningún tapujo. Así es como se tienen que solucionar las cosas. Si te callas y no dices lo que piensas, el futbolista lo percibe así también y no es bueno. Hay que decir las cosas como uno las siente, ellos lo ven igual que nosotros lo vemos».

Borrón y cuenta nueva. El Numancia quiere redimir los pecados en feudo de un rival «muy necesitado», no en vano el equipo que entrena Juan Calos Socorro no ha conseguido ganar en propio feudo esta temporada. «Menos el partido del otro que encajaron seis goles, todos han perdido por la mínima. Será difícil y complicado, como todos los de este grupo. Juegan con varios sistemas, podemos tener nuestras dudas de cómo nos van a salir de inicio, pero sí que sabemos que en su campo son difíciles, que tienen ganas de ganar porque aún no lo han hecho. Y nosotros de hacer todo lo posible para que no sea así».

De cara a este desplazamiento, el Numancia no va a poder incluir en la expedición a ninguno de los actuales inquilinos de la enfermería. Las lesiones vienen castigando el equipo desde la pretemporada, pero Javi Moreno no quiere excusarse en estos contratiempos. «Son cosas del fútbol», señala. «Se lesionan porque están jugando. El que no se lesiona es porque no juega. El que está en la grada no se lesiona. Me gustaría tener a todos, pero no les voy a transmitir a ellos que estoy preocupado por el tema de las lesiones». El hacer encaje de bolillos cada fin de semana sí le quita horas de sueño. «Hay que ser realistas y ser sinceros, y muchos futbolistas están jugando en posiciones que no son las suyas. Estamos haciendo malabarismos dentro de lo que podemos. Aún así estamos sacando puntos. Estoy muy contento de la predisposición de los chavales, menos en el partido del otro día que no estuvimos bien».

Lo que no oculta es que la baja de Moustapha, no por lesión sino por sanción federativa al cumplir ciclo de cinco tarjetas amarillas, es «muy importante para nosotros, pero intentaremos que nos perjudique lo menos posible». Su ausencia podría devolver la titularidad a Diamanka, que formaría en el centro junto a Alain Ribeiro, que volvió al césped tras lesión.