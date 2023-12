El Grupo Herce da un recital para quitarle el liderato al Unicaja Almería (3-1)

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria se dio un auténtico homenaje a costa del Unicaja Almería, que se dejaba el liderato en Los Pajaritos en un partido en el que la clave estuvo en el 30-28 del segundo set. Unicaja pudo colocarse con un 2-0 a su favor, teniendo hasta cuatro balones set, pero la balanza se inclinaba para los sorianos, que empataban y que a partir de ahí no dieron opciones a su rival. Grupo Herce volaba y Unicaja ya estaba pensando en el largo camino de vuelta a Almería con cero puntos en el zurrón. Los Pajaritos sigue siendo un bastión para los celestes. Un 3-1 (20-25, 30-28, 25-14 y 25-14) inapelable en el festival de los sorianos que ya piensan en su partido del miércoles de la Copa CEV ante el Chenois suizo.

Bertassoni, Víctor Rodríguez y especialmente Neaves fueron un quebradero de cabeza para el Grupo Herce en un primer set en el que los sorianos siempre fueron a remolque. Los celestes no estuvieron cómodos ante un Unicaja que lo defendía todo y que en un abrir y cerrar de ojos lograba una jugosa renta de cinco y seis puntos. Toribio lo intentaba de todas las formas y con los cambios desde el banquillo logró reducir distancias para crear cierto nerviosismo en el bando almeriense. Pero este Unicaja no se dejó amedrentar y en los puntos decisivos no le iba a temblar el pulso para ganar la primera manga.

Pero este Grupo Herce es de granito y en un segundo set espectacular empataba el partido. Los sorianos tuvieron la manga ganada y también la tuvieron perdida con hasta cuatro bolas de partido para Unicaja. Los andaluces las desaprovecharon y ahí aparecía el saque de Lorente para hacer sangre en la rotación del líder. Dos zambombazos desdela línea de fondo del colocador daban la vuelta al marcador para que los locales colocasen el 30-28.

Unicaja se quedó muy tocado y en el tercer set era borrado de la cancha por un Grupo Herce al que le salía todo y que pronto se ponía con un 5-0 a su favor que iba a ser un anticipo del vendaval que se les venía encima a los de Carreño. El cuarto set fue un calco del anterior con un Grupo Herce imparable que no tenía rival.