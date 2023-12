Javi Moreno ya gana en la matinal de Los Pajaritos: "El primer gol nos dio tranquilidad"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Numancia de Javi Moreno ya gana en la matinal de Los Pajaritos y después de la victoria ante el Ursaria deja atrás una mala racha de dos derrotas ante Montijo y Guadalajara y el empate ante el Badajoz en las mañanas dominicales.

Javi Moreno, al igual que su equipo, sufrió en la primera parte ante un Ursaria que perdonaba la vida a los sorianos. El entrenador rojillo respiraba en la segunda parte viendo la superioridad del C.D. Numancia y viendo como iban cayendo los goles de la victoria. El míster de Silla explicaba en su comparecencia de prensa las claves del choque y apuntaba directamente al 1-0 como «el gol que nos dio la tranquilidad» que había faltado en los primeros 45 minutos. El valenciano reconocía que «hemos empezado el encuentro con dudas y con nervios» y se refería a esa primera jugada de la mañana en la que Kudakovskyi salvaba los muebles en el mano a mano con Fran Pérez. «Los primeros minutos los jugamos como mucha ansiedad».

Y es que Moreno miraba al pasado y no podía obviar las dos derrotas con las que llegaban a esta jornada. «Los jugadores no son máquinas. Son personas y claro que tenían en mente los dos partidos anteriores. Con el 1-0 se puso todo de cara y luego con la expulsión de su jugador todavía mejor». Javi Moreno se mostraba satisfecho con el rendimiento: «He visto al equipo concentrado después de las dudas de los últimos fines de semana». En relación a la roja que vio Lupu desde el banquillo no quiso entrar: «Lo han expulsado y ya está. ¿Si no estaba para jugar? El entrenador soy yo y estoy para tomar decisiones. Si no ha jugado es porque no estaba para hacerlo».

Joselu Sánchez: "Con la expulsión se acabó el partido"

Joselu Sánchez apuntaba directamente al 1-0 encajado en los primeros compases de la segunda parte y a la roja que dejaba a su equipo con un hombre menos como las claves de la derrota del Ursaria en Los Pajaritos. «El gol recibido nada más salir del descanso nos ha roto los planes que teníamos y con la roja que nos mostraron se acabó el partido». Esa era la lectura del entrenador del conjunto de Cobeña en una segunda parte que fue nefasta para sus intereses de haber sacado algo positivo del desplazamiento a Soria.

El entrenador madrileño analizaba la primera mitad y afirmaba que «hubo mucha igualdad entre los dos equipos, aunque en determinados momentos fuimos nosotros superiores ante un gran equipo. El 3-0 creo que es un castigo excesivo».

Joselu Sánchez sabía de la necesidad de un Numancia que llegaba al encuentro acumulando dos derrotas y que no había ganado en las cuatro últimas jornadas. «Ellos estaban en una situación comprometida y sabíamos que podíamos aprovechar su nerviosismo si las cosas no les salían, pero el gol nada más comenzar la segunda parte nos ha roto los planes». El míster visitante se lamentaba de una nueva expulsión de los suyos que finiquitaba el encuentro. Y es que Joselu Sánchez apuntaba que en los tres últimos partidos el Ursaria ha sufrido nada menos que tres expulsiones para encajar otras tantas derrotas.