Alayeto y Delgado ya suman en el Numancia para ganar el domingo al Cacereño

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Caras nuevas al servicio del equipo en las figuras de Cristian Delgado e Íñigo Alayeto, que fueron presentados como los primeros refuerzos del C.D. Numancia en el mercado de invierno y que ya suman para ganar el domingo al Cacereño, en encuentro en el que ya podría estrenarse de corto como rojillos.

El director deportivo del CD Numancia, Alex Huerta, recalcaba el interés de los dos futbolistas su interés por jugar en Soria y las facilidades que han puesto. Delgado es un mediocentro que llega con un contrato de cesión y Alayeto recala hasta final de curso con la opción de seguir una temporada más si juega un mínimo de partidos.

Íñi­go Alayeto nació en Mur­chante (Navar­ra) el 15 de enero de 1994 y llega procedente del Sestao River Club, que milita en Primera RFEF. Alayeto es un atacante que se desenvuelve en el extremo, aunque puede jugar en todo el frente de ataque. Tiene amplia experiencia en Segunda B y Primera Federación (más de 120 partidos), ya que ha jugado en equipos como el Rayo Majada­hon­da, Rac­ing de Fer­rol, C. D. Bada­joz el propio Sestao.

Alayeto reconocía que ha sido "muy fácil" entenderse con el Numancia, por lo que se encuentra "encantado" de recalar en Soria. Por ello, pasar de Primera a Segunda Federación "no es un paso atrás, lo es hacia adelante ya que a todo el mundo le gusta jugar en un club así".

El navarro se definía como un futbolista que puede jugar "a las dos bandas". "Tengo tendencia a meterme por dentro, he jugado más por la izquierda, puedo aportar experiencia, soy muy vertical, me puedo adaptar a distintos escenarios, he jugado en campos pequeños donde hay campos de distintos estilos a los que me puedo adaptar".

Cristian Delgado, por su parte, está formado en la cantera del Málaga, el centrocampista de Algeciras se incorporó al Córdoba C. F. tras finalizar su etapa como juvenil en el club malagueño, en la campaña 21-22. Ha sido internacional con la selección sub17 de España.

Delgado ha señalado que los seis meses en Córdoba no tuvo los minutos que buscaba y cuando se enteró del interés por él no tuvo duda y "ha sido fácil". El nuevo fichaje, sub23, puede jugar "de seis o de ocho" ya que se encuentra "cómodo en las dos posiciones. "Me gusta jugar, con intensidad, con muchas ganas de que lleguen los partidos para jugar".