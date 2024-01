El Numancia, a redimir los pecados ante el Llerenense

Publicado por Raúl Alonso Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere cicatrizar la herida abierta en la anterior jornada en feudo del Montijo. La derrota ante el colista del grupo hizo daño, ‘escoció’ a todos los integrantes del plantel. No hay que hurgar o rascar en la herida, sino buscar la manera más rápida y menos dolorosa de curarla. Es decir, lograr el triunfo en el encuentro de este domingo (12.00 horas en Los Pajaritos) ante la U.D. Llerenense. De todas formas, cerrando el capítulo de Montijo, en la previa de esta jornada el míster numantino quiso hacer autocrítica y entonar el mea culpa. «Fue un palo fuerte lo que nos pasó el domingo, y el máximo responsable de lo que pasó allí fui yo y asumo todo lo que pasó y acepto todas las críticas que pueda haber sobre el partido. Soy el máximo responsable y gran parte de culpa fue mía». Con la sinceridad que le caracteriza se expresó Javi Moreno ante la prensa.

Los 668 kilómetros del viaje de regreso a Soria se hicieron más largos después de este inesperado tropiezo, pero una vez en Soria, y una vez de vuelta a los entrenamientos, todos los esfuerzos se centraron en el siguiente compromiso de liga. «Ha sido una semana normal. Preparando lo mejor posible el partido del domingo ante el Llerenense, que va a ser otro partido difícil, contra un equipo también complicado que casi todos los partidos o gana o pierde por la mínima». Precisamente, en el encuentro de la primera vuelta el C.D. Numancia logró su primera victoria de la temporada, tras los dos tropiezos iniciales ante Gimnástica Segoviana y Montijo.

Con la incorporación de dos nuevos fichajes en este mercado de invierno la plantilla ha ganado en competitividad en cada sesión de trabajo. Se dispone de amplitud, de fondo de armario para saber lo que elegir en cada momento y en cada situación. Algo que, a buen seguro, el míster rojillo venía echando de menos desde el comienzo de la pretemporada debido al elevado número de lesionados.

El meta Pirot y el central Nacho Pastor han sido los últimos en llegar. «César viene a ayudarnos como tercer portero, hemos tenido la lesión de Dorronsoro y por estudios y otras cosas los chicos del filial y del juvenil no pueden venir, entonces tomamos la decisión de firmar un tercer portero. Espero que nos ayude mucho. Se le ve un chico bastante implicado, trabajador y en el poco tiempo que lleva aquí estamos muy contentos con él». Sobre Pastor, jugador que ya tuvo a sus órdenes en Tarazona, señala que «sé lo que me puede dar, lo que me puede aportar y espero que nos lo aporte».

El plazo de fichajes finaliza el próximo 1 de febrero. Días por delante en los que se producirán novedades en el club, tanto en el capítulo de altas como en el de bajas. «Siempre lo he dicho. Tengo muy buena plantilla con muy buenos futbolistas. Si sabemos lo que tenemos que hacer en cada partido va a ser difícil que nos ganen. No tengo ningún pero. Lo único que estamos haciendo es intentar fortalecernos donde creemos que nos tenemos que fortalecer. En sitios específico que creíamos nos teníamos que fortalecer, luego vamos a ver si nos sale bien o nos sale mal», apunta el entrenador.

La intención de la dirección deportiva de la entidad, y en ello se viene trabajando desde la sede de Mariano Vicén, es liberar una ficha federativa senior, y la contratación de un jugador Sub 23 con perfil ofensivo. En cuanto a lo que podría estar por llegar, Moreno tiene claro sus preferencias. «Un jugador que me pueda jugar en cualquier parte de los puestos de arriba. Tanto en banda, en la media punta o en punta . Un jugador que lo pueda utilizar en cualquier sitio de los de arriba».

Dejando el futuro, y volviendo al presente, el conjunto numantino no podrá contar mañana con la participación de Asier Grande, sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones, mientras que se recupera a Carlos González tras suspensión y el portero Dorronsoro se mantiene en la enfermería y sin plazo marcado sobre su posible regreso ya que no se quiere arriesgar y evitar así posibles recaídas. «Todos los jugadores son importantes», dice Moreno. Este sábado el equipo realizará la última sesión preparatoria y la llevará a cabo en la Ciudad Deportiva.