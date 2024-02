Javi Moreno: "No hay margen de error"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene poco margen de error si quiere ascender de forma directa la Primera Federación. A lo largo de una temporada todos los puntos son importantes pero, a medida que pasan las jornadas, cobran relevancia porque quedan menos en juego. Y los equipos aprietan ya sea para ascender, para entrar en promoción o para huir del descenso. Lo tiene claro el entrenador numantino, Javi Moreno, que reconoce que la derrota ante el Illescas fue una llamada de atención en un momento del curso en el que «no hay margen de error».

Los rojillos visitan al C.D. Badajoz este fin de semana, la primera de las 12 jornadas que le quedan por delante y donde el más mínimo error puede pasar factura: «Quedan por disputar 12 partidos y la importancia de cada punto es primordial». Para el míster numantino son especialmente relevantes los dos siguientes encuentros de los suyos, dos partidos lejos de Soria ante el Badajoz y el Navalcarnero, que pueden marcar el rumbo del equipo en la competición: «Los dos próximos partidos son muy importantes para el devenir de la competición, también lo que viene después, pero estos dos encuentros son muy importantes. Tenemos que ser conscientes de ello».

El primero de esos compromisos es el C.D. Badajoz, un histórico del fútbol español que ocupa zona de descenso tras acumular 11 encuentros sin ganar. Los extremeños se juegan en cada encuentro el ser o no ser en la competición ya que no tienen precisamente cerca la zona de permanencia. Al preparador numantino le sorprende en cierta medida el puesto que el C.D. Badajoz ocupa en la tabla ya que tiene «buenos futbolistas». Y de ahí que no vaya a ser un encuentro fácil.

«La verdad es que es extraño que el Badajoz, con la plantilla que tiene, esté en la situación que está pero tampoco puedo opinar mucho en este aspecto porque al no estar allí no puedo hablar en primer persona. Sí es extraño que esté en la situación que está porque tiene muy buenos futbolistas», reconoció Javi Moreno sobre el conjunto pacense.

Ahondando en el C.D. Badajoz, que ha cambiado de entrenador respecto al equipo que empató a dos goles en la primera vuelta, el responsable del banquillo soriano añadía: «Es un equipo muy similar a nosotros en cuanto a estilo de juego, sobre todo en su campo. Va a ser un partido complicado. El Nuevo Vivero es muy similar al nuestro, es un campazo, está en perfectas condiciones y nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, a intentar ser el equipo queremos ser. Luego vamos a tener enfrente un rival que nos va a someter y que va a intentar hacer su juego. Es un equipo que tenemos que tener muy en cuenta porque individualmente son futbolistas de mucho nivel. Va a ser un partido de mucha exigencia».

Javi Moreno ha recordado que el conjunto pacense ha perdido o empatado por la mínima muchos de sus partidos salvo la excepción del choque ante Navalcarnero y de ahí que se midan a un rival que «nos va a exigir mucho defensivamente hablando».

El preparador de los sorianos señala que su equipo ha afrontado bien la semana de trabajo si bien la derrota ante Illescas «escuece», por sufrir una derrota que no te esperas. «El palo ha escocido», expresa Moreno quien indica que ante los toledanos su grupo hizo una muy mala primera parte y buena segunda mitad. «El partido ante el Illescas nos tiene que servir para intentar no cometer los mismos errores», ha añadido.

Pese a la derrota del pasado fin de semana los rojillos se mantienen a un punto del primer puesto si bien se comprime con la entrada del Illescas en esa pelea por la primera plaza. Quizás esa fue la mejor noticia de todas, algo que no consuela a Javi Moreno ya que «perdimos tres puntos». En este sentido, el entrenador numantino recordó que el Grupo V es el más difícil de todos de la Segunda Federación: «Estamos en el grupo más difícil de todos. Los números lo dicen. Vuelvo a insistir, como nos creamos que vamos a ganar a un equipo, pierdes. Aquí no hay rival pequeño, da igual como se llame».