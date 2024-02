Javi Moreno: "No me preocupan las derrotas, me preocupa lo que veo y no me gusta nada"

Publicado por Área 11 Badajoz Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del C.D. Numancia, Javi Moreno, comentó del encuentro disputado en Badajoz que "las derrotas no me preocupan, me preocupa lo que veo, las derrotas escuecen porque escuecen pero lo que veo no me gusta. No me gusta porque es una competición o un grupo muy igualado, o te equiparas a nivel de trabajo, sufrimiento y de concentración o te pasa lo que te pasa hoy, que a los 20 segundos vas perdiendo 1-0".

"Luego aquí, en este grupo, remontar un partido es muy complicado y más contra un equipo como Badajoz, que tiene gente con experiencia, con gente muy buena, buenos futbolistas, lo normal es lo que ha pasado. Un equipo que no ha chutado a puerta, yo como entrenador contento no estoy. Mis equipos se caracterizan por ser equipos que atacan y suelen llegar. Creo que hoy entre los tres palos no hemos chutado ni una".

Además comentó que "no es cuestión de juego ni táctico, es cuestión de hambre, de duelos, de ganar disputas, de ganar segundas jugadas, de estar metidos en el partido, de hacer lo que han hecho ellos. Ellos no se han ido del partido ni un segundo y por eso han ganado".

Respecto a las dos derrotas seguidas dijo que "me molesta la forma en la que se pierde. Les he dicho que nosotros somos el Numancia y cualquier equipo que juegue contra nosotros van a ir a 2000 revoluciones por minuto y nosotros tenemos que ir a 2000 revoluciones y no podemos ir a 1000 o 500 porque nos ganarán. Podré saber más o menos de fútbol pero lo que veo con mis ojos, los ojos no engañan". Sobre los cambios al descanso dijo que “hoy el Badajoz no nos ha dado pie a empatar. Han defendido muy bien, han sabido sufrir y han sido justos vencedores”.