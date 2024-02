El 'deja vu' del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El actual Numancia cuenta con 38 puntos, los mismos que sumaba cuando cumplía la jornada 23 el equipo que hace dos años lograría finalmente el ascenso a Primera Federación. De la mano de Diego Martínez se daba el salto de categoría, aunque a estas alturas de la competición los sorianos estaban a un punto del liderato que ocupaba el Teruel con 39 puntos. El Numancia tenía un mínimo colchón de dos puntos para mantenerse en la zona de promoción de ascenso. Es el ‘deja vu’ rojillo cuando por delante queda el tramo decisivo del curso. Once jornadas en las que el objetivo apunta al ascenso directo para no tener que pasar por el siempre exigente play off

Los números dicen que aquel Numancia de la campaña 2021-2022 perdía menos partidos (cinco por los siete en los que ha caído este curso) y que empataba más (ocho igualadas por las cinco actuales). Este Numancia tiene un encuentro más ganado. En lo que a goles se refiere, los de Javi Moreno marcan más, pero también encajan más. Este Numancia ha anotado 37 tantos, siete más que el de Diego Martínez, y ha recibido 25, cinco más que el de hace dos campañas. Son sólo cifras para comprobar el paralelismo entre las dos escuadras, aunque está claro que lo que cuenta es el desenlace final.

El ascenso del Numancia de Diego Martínez no fue un camino de rosas y se tuvo que esprintar para alcanzar el ansiado liderato. Así, en la jornada 28 el Espanyol B sacaba nada más y nada menos que seis puntos a los sorianos desde la primera plaza. No cundieron los nervios y la paciencia tuvo su premio.

Poco a poco se fueron reduciendo distancias con un filial españolista al que le empezaron a temblar las piernas, mientras el Numancia describía una trayectoria ascendente para coger en la jornada 31 un liderato que ya no iba a soltar hasta conseguir el ascenso matemático ganando 2-0 al Ebro en la penúltima jornada de Liga. Aquel Numancia ganó los últimos seis partidos hasta tener el ascenso en el bolsillo en unos meses de abril y mayo rozando la perfección. El Numancia de Javi Moreno tiene tiempo por delante para emular al plantel de hace dos campañas, aunque está claro que para ello tiene que comenzar a ganar.

La irregularidad está marcando al Numancia en lo que se lleva de 2024 y de golear al Cacereño y a la Segoviana se ha pasado a las decepciones sufridas contra Illescas y Badajoz en las dos últimas semanas. Del liderato en solitario se ha caído a la cuarta plaza y ahora mismo los rojillos, además de mirar a la plaza de ascenso directo, también tienen que estar atentos a lo que viene por detrás para conservar la plaza de play off de ascenso.

2024 no podía comenzar mejor para los intereses numantinos con el 5-1 al Cacereño y el 3-1 a la Segoviana que colocaban a los de Javi Moreno como líderes en solitario del grupo 5 de la Segunda Federación con 32 puntos. Dos goleadas que no hacían pensar en que el Numancia pudiera tropezar en el campo del Montijo, aunque el conjunto extremeño tumbaba a los sorianos con un 1-0 sorprendente. Una derrota que hizo daño en los numantinos y de la que se supieron sobreponer ganando al Llerenense y al Atlético Paso.

Pero la irregularidad rojilla regresaba para perder contra el Illescas y volver a tropezar contra el Badajoz. Dos decepciones que hacen que los de Javi Moreno se queden a dos puntos del liderato que ahora ocupa el Illescas, que con 40 puntos es el que manda en la tabla. La Segoviana ganaba por la mínima al Sanse para ascender a la segunda plaza y el conjunto de San Sebastián de los Reyes pierde el liderato para quedar en el tercer puesto con 39 puntos. Luego ya aparece el Numancia en la cuarta plaza con sólo dos puntos de renta sobre el Atlético Paso, que es sexto y el conjunto que se quedaría fuera de una promoción de ascenso que completa el Getafe B.