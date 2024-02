Javi Moreno siente "el respaldo" del club, pero "el futbol son resultados"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia necesita recuperar la sonrisa y para ello es obligatorio ganar el domingo en Navalcarnero en un encuentro en el que Javi Moreno pide a los suyos "volver a competir", algo que considera que ha faltado en las derrotas ante el Illescas y el Badajoz. El entrenador numantino se siente "respaldado por el club, por la plantilla y por los aficionados", aunque no esconde que en el fútbol "mandan los resultados".

Los resultados de los rojillos no están siendo los esperados en las dos últimas jornadas, que se han saldado con cero puntos y con una imagen que ha dejado mucho que desear para un conjunto que aspira al ascenso directo a Primera Federación. Javi Moreno se refería a los males del Numancia ante el Illescas y el Badajoz e indicaba que "si compites por debajo del rival lo normal es que pierdas. En estos dos últimos partidos nos ha faltado ser un equipo competitivo en ir con el cuchillo entre los dientes".

¿Por qué el Numancia se ha caído en estas dos últimas semanas cuando el inicio de 2024 invitaba a pensar con optimismo? Javi Moreno no lo sabía explicar con exactitud, aunque apuntaba que "son personas". Lo que descartaba el míster valenciano es que este bajón tenga que ver con el apartado físico. "Físicamente, el equipo está perfecto. La diferencia con el Badajoz estuvo en que ellos se jugaban la vida", apuntando directamente a la actitud de sus futbolistas en el Nuevo Vivero de la capital pacense.

Lo que tiene claro el de Silla, sin quitarse ni un ápice de responsabilidad, es que "los artistas son ellos", refiriéndose a unos futbolistas que están pecando de irregularidad a lo largo del campeonato. Javi Moreno sabe que cuando las cosas no funcionan en el mundo del fútbol el primer damnificado siempre es el entrenador. "Los técnicos siempre tenemos el riesgo de salir". En este sentido se siente "respaldado por el club, la plantilla y la afición", aunque añadía que "en el fútbol mandan los resultados. No me gustó lo que he visto en los dos últimos encuentros y lo que me preocupa del partido ante el Badajoz es que no chutamos a puerta".

Las aguas numantinas regresarían a su cauce con una victoria en Navalcarnero, aunque Javi Moreno avisaba que "nos vamos a encontrar lo mismo que en Badajoz, a un equipo que se juega la vida". Sobre el equipo madrileño comentaba que "desde la llegada del nuevo entrenador sólo ha sufrido dos derrotas". Analizaba al adversario para apuntar que "ahora es un equipo más práctico. Tiene jugadores muy rápidos en la delantera que corren bien a la espalda de los defensas".

El valenciano tiene grandes recuerdos del campo Mariano González de Navalcarnero ya que allí lograba el ascenso con el Tarazona la temporada pasada. "Seguro que me vendrán esos recuerdos a la cabeza el domingo". Pero al margen de los sentimientos, Javi Moreno avisaba de la dificultad que entraña el escenario de este fin de semana. "Sé lo difícil que es jugar en ese campo".