Por tercera semana consecutiva, el Numancia no pudo saborear las mieles de la victoria, aunque al menos puso fin a su serie de derrotas y arrancó un empate en la visita al Mariano González de Navalcarnero. Y gracias. Los sorianos terminaron pidiendo la hora tras cuajar una impecable primera mitad y verse superados por un rival de la parte baja, aunque los de Javi Moreno tuvieron ocasiones más que claras para no haber pasado tantos apuros en rescate del punto que se vino para tierras sorianas. El equipo bajó el nivel, que no el ritmo, tras el descanso y el rival, con más corazón que cabeza, pudo haber dado un susto y protagonizar una remontada para alzarse con un triunfo que ambos contendientes necesitaban.

Y es que el arranque del partido dio muchos motivos para la esperanza y el optimismo. Los de Los Pajaritos salieron arroyando a un rival que no sabía por dónde les llegaban. El Numancia contralaba el juego área, tenía llegada, imprimía velocidad y presión al juego y todos los balones divididos eran suyos.

Así, en los primeros diez minutos de juego, pudieron caer los dos primeros de parte soriana. La primera ocasión era para Carlos González, quien mandaba el cuero fuera dentro del área. Dos minutos más tarde, la oportunidad era para Ribeiro quien disparaba desde la frontal, enviando fuera por poco.

Tras ese comienzo avasallador, las fuerzas se fueron igualando, aunque el Numancia era quien dominaba el partido. En el minuto 30, Moustapha no tenía suerte al rematar con la testa, a la salida de un córner, lo que pudo ser el primer tanto visitante. Mejor suerte tuvo el capitán, Bonilla, en el minuto 33, en un saque de falta a cinco metros de la frontal, con un potente disparo raso que se alojó dentro de la portería navalcarnereña.

Un tanto que dejó noqueados a los locales y que buscaron aprovechar los de Javi Moreno con llegadas al área sin mayor trascendencia. Destacar, eso sí, el disparo de falta de Bonilla, desde medio campo, y el cuero que llegaba al área, dónde Delgado cabeceaba fuera. Con poco más se llegaba al descanso del partido.

Tras el descanso, debió surtir efecto la charla del técnico local en su vestuario, porque la cara del partido cambió completamente. Fueron los rojiblancos los que se hicieron con el mando del partido gracias a la entrada de un Jaime Sancho que le dio oxígeno a los suyos y que habilitó el esférico en el primer minuto de juego desde la banda diestra ara que Agus Alonso cabeceara fuera.

En el minuto 55 Sanchidrián pudo aumentar distancias en el marcador, con un buen disparo dentro del ára que hubo de despejar Óscar López.

El tanto del empate llegaría en el minuto 62, cuando Ruizma resolvía dentro del área, poniendo la igualada en el marcador, la emoción en la grada y la tensión en el terreno de juego. Fue lo que necesitó el Navalcarnero para venirse arriba y hacerse con el control del cuero, teniendo más presencia y llegada y disfrutando de claras ocasiones para la remontada, como un remate de Agus Alonso dentro del área, a pase de Guti, que todos cantaba ya como gol y fue enviado fuera.

Previamente, en el minuto 72, Sanchidrián había buscado su oportunidad con un centro al área desde la derecha, que la zaga madrileña hubo de despejar a corner. Más clara aún fue el remate de Diamanka, a pase de Carlos González, que se estrelló en el travesaño antes de que la defensa visitante despejara con apuros.

No lo vería claro Javi Moreno, que decidió mover banquillo, danto entrada a jugadores con mayor músculo y perfil ofensivo, como Iñigo Alayeto y Diamanka, en detrimento de Ribeiro y David Alfonso.

Los últimos minutos fueron de dificultad para el Numancia ante un Navalcarnero que se había volcado para conseguir el segundo, único resultado que le valía. Pudo llegar un remate de Sancho, que despejó la zaga numantina a córner. El bote de éste último acabo con el testarazo de David Uña que se marchaba fuera.

Así queda la clasificación tras la disputa de la vigésimo cuarta jornada

Dos puntos que se escaparon y que alejan al Numancia del primer puesto de la tabla clasificatoria, situado a tres puntos, dejándolo en la cuarta posición y pensando ya en el partido del próximo domingo en Los Pajaritos, a las 12 de la mañana, ante el crecido Villanovense.