El Numancia necesita ganar para no perder el tren del ascenso directo

El Numancia no podrá contar con el sancionado MoustaphaMARIO TEJEDOR

El mes de marzo comienza para un C.D. Numancia que no se puede permitir el lujo de ceder puntos en Los Pajaritos y ante el Villanovense el único objetivo es ganar sí o sí. Tres puntos de oro para que los de Javi Moreno sigan manteniendo su apuesta por el ascenso directo a Primera Federación. No sumar de tres en tres sería un claro paso atrás en un escenario que debería ser un fortín en esta recta final de la competición. Diamanka y Lupu serán la grandes novedades en el once. El primero para suplir al sancionado Moustapha y el segundo tras ser baja por amarillas de la pasada jornada.

Restan dos meses de Liga y es en el regreso a Los Pajaritos tras los dos últimos desplazamientos donde el Numancia tiene que exhibir su músculo competitivo para pelear hasta el final por el cotizado liderato. La última experiencia en el municipal ante el Illescas debe servir de aprendizaje para un conjunto soriano que tiene que demostrar sus ganas por subir de categoría. Competir desde el primer minuto hasta el último de un encuentro en el que no se puede fallar para poner freno a las tres jornadas sin ganar, en las que los de Javi Moreno sólo se han llevado a la boca el punto de Navalcarnero. La zona alta de la clasificación está en un pañuelo y en los pequeños detalles se decide estar en el cielo o en el infierno.

Enfrente estará un Villanovense que navega en las aguas tranquilas de la clasificación y al que ya se le ganó en la primera vuelta del campeonato. Los extremeños aterrizan en Los Pajaritos con la intención de dar la sorpresa y sumar los puntos necesarios para ir atando la permanencia en la categoría, aunque la victoria de la pasada jornada ante el Illescas le da licencia para soñar con el play off de ascenso.

En lo que se refiere a la alineación de Javi Moreno, además de Diamanka, la principal novedad sería el regreso de Lupu al once después de cumplir su partido de sanción por acumulación de cinco amarillas. El hispano rumano formaría en el vértice del ataque de un equipo que tiene que buscar el gol, aunque sin descuidar el trabajo defensivo para que no se repitan episodios como el de hace quince días ante el Illescas cuando los toledanos se fueron al descanso con un increíble 0-3. Una solidez en la zaga que saltaba por los aires en Navalcarnero tras el que parecía un inofensivo saque de banda