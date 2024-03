El Numancia se encontrará con un rocoso Getafe B: cuatro partidos sin encajar gol

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene el domingo, a partir de las 11.30 horas, una exigente salida al campo del Getafe B, un equipo muy rocoso que no ha encajado goles en las cuatro últimas jornadas y que no conoce la derrota desde el pasado 21 de enero cuando caía por 3-0 en el campo de Talavera. El ex rojiblanco de Atlético de Madrid Gabi ha cambiado la cara al equipo desde su llegada al banquillo el mes de noviembre ya que de la zona de descenso ha metido a los azulones en la pelea por el play off de ascenso.

Para encontrar el último gol que recibía el Getafe B hay que remontarse al pasado 4 de febrero cuando empataba a uno en el campo de la Gimnástica Segoviana. El tanto llegaba en la recta final del encuentro y desde entonces se ha cerrado su arco en los cuatro últimos compromisos. El filial getafense ganaba 1-0 al Montijo, 0-2 al Llerenense y sumaba sendos empates a cero en las dos últimas jornadas ante el Atlético Paso y el Illescas.

Un Getafe B al que es muy complicado superar desde que Gabi tomaba el relevo a mediados de noviembre como entrenador al sustituir a Emilio Ferreras. El que fuera mediocentro del Atlético de Madrid, hasta entonces técnico del equipo de División de Honor juvenil, cogía a los azulones en la zona de descenso con sólo 14 puntos sumados en 12 jornadas. El filial era decimocuarto en la tabla tras caer goleado por 4-0 en el feudo del Villanovense y el Consejo de Administración decidió un cambio de rumbo.

Gabi, entrenador del Getafe B

La apuesta salió bien y en estos momentos el Getafe B es sexto clasificado, a sólo un punto de meterse en el play off de ascenso. Una giro de 180 grados y la ilusión de pelear por el ascenso.

En las trece jornadas con Gabi como entrenador, el conjunto del sur de Madrid ha sumado 25 puntos para describir una de las mejores rachas en el Grupo 5 de la Segunda Federación.