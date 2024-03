Termómetro numantino

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia visita la Ciudad Deportiva del Getafe con el objetivo de defender la segunda plaza de la clasificación ante uno de los equipos más en forma de la competición. Para ello, Javi Moreno recupera Moustapha una vez cumplido su encuentro de sanción.

El cuadro soriano se enfrenta a un Getafe B que será un buen termómetro para calibrar las opciones numantinas de luchar por el primer puesto de la tabla hasta final de temporada. El filial azulón es un equipo joven y con calidad que ha pasado en unos meses de estar en zona de descenso a luchar las primeras plazas de la tabla. Se trata de un equipo atípico respecto a otros rivales del grupo en tanto que se trata de jugadores escogidos. Buena parte de esa mejoría la acumula en su terreno de juego como lo demuestra el hecho de ser el segundo mejor local de la categoría. Junto con el Sanse es además el mejor conjunto de los últimos tres meses de competición.

El Numancia tiene ante sí el reto de conseguir los tres puntos. Debe ser así quiere mantener la segunda plaza o, llegado el caso, ascender al primer peldaño en función del resultado del Sanse. Como bien reconocía Javi Moreno hace unas semanas el margen de error de los equipos es cada vez menor. Y el premio gordo se lo llevará aquel equipo que haya sido más regular.

Los rojillos acuden a la cita además con la confianza que da la última victoria lograda ante el Villanovense. Un encuentro en el que el equipo mejoró su imagen si bien algún error no forzado por el rival bien pudo costarle la victoria. Evitar esos errores que pueden costar goles forman parte de esa regularidad tan necesaria para lograr el ascenso directo.

Moustapha ha sido un fijo en el esquema rojillo durante toda la temporada y todo hace indicar que el centrocampista volverá al once tras cumplir el encuentro de sanción. No pueden descartarse algún cambio más en el once rojillo para defenderse de un rival que intentará llevar el peso del encuentro. Y para que eso no ocurra lo ideal es tener la posesión de la pelota.