Javi Moreno: "Jugando así es difícil perder"

El técnico del conjunto numantino, Javi Moreno, comentó de la victoria ante el Getafe B que «lo primero es dar la enhorabuena a los jugadores por el partidazo que han hecho, porque han hecho todo lo que se les ha dicho durante la semana, lo hemos llevado a cabo, nos ha salido a la perfección y de cara a portería hemos estado muy acertados».

«El Getafe B era un equipo que desde el 22 de octubre no había perdido en su campo, era un rival difícil y complicado, si les dejábamos salir con la pelota limpia íbamos a llegar tarde por norma general. El partido ha salido bien, con la presión alta, que ellos no estuvieran a gusto en ningún momento y la verdad es que así ha sido, hemos hecho un partido perfecto de principio hasta el final y creo que hemos sido justos vencedores», ha añadido.

Sobre el gol de Lupu dijo que «da cierta tranquilidad porque tiene que pasar una catástrofe para que te puedan empatar o perder, el fútbol es caprichoso y puede pasar cualquier cosa pero con un 0-3 es mucho más difícil y complicado y nos ha dado más tranquilidad». Moreno aseguró que «el equipo ha cambiado desde el Badajoz. Jugando así es difícil perder, puedes perder pero es más difícil. Jugando así, con esa intensidad y agresividad en la presión que hacemos, nosotros generamos muchas ocasiones y unas u otras podemos meter. Tanto los que han salido de inicio como los jugadores del banquillo han sumado y eso para la plantilla y el equipo es muy importante».

El técnico valenciano añadió del próximo partido que "es importante la semana que viene, el Mensajero. El Sanse ahora no me preocupa, nosotros tenemos que pensar en el Mensajero, cuando llegue el Sanse ya trabajaremos para ganarles, pero ahora está el Mensajero por delante y no me puedo saltar eso".

GABI RECONOCE LA SUPERIORIDAD SORIANA

Por su parte, el técnico del filial azulón, Gabi Fernández, comentó no estar preocupado por la falta de gol de su equipo y sí por el hecho de que el Numancia fuera superior a su equipo en todas las facetas del juego durante la primera mitad.

De esta forma señalab que la falta de gol «no me preocupa», para añadir: «Me preocupa que el equipo (Numancia) ha sido superior en la primera parte, donde nos han ganado en intensidad, todos los duelos individuales han sido suyos y a partir de ahí se han llevado el partido. El Numancia ha sido justo vencedor».

Sobre el Numancia comentó que «es muy buen equipo. De los que nos hemos enfrentado, junto con el Sanse, los dos mejores equipos de la categoría. Ellos han llevado el partido al terreno que ellos querían, eran los duelos uno contra uno, salida en transiciones ofensivas donde han sido muy superiores y nosotros a seguir trabajando, está todo muy apretado todavía, no vamos a bajar los brazos y a seguir luchando».

Añadió del próximo partido de su equipo que «hoy (por ayer), hemos intentado plantear el partido para hacerle daño al Numancia, para cogerles la espalda, pero nos ha costado muchísimo por su calidad y su estado físico. Con este resultado vamos a Navalcarnero con la intención de ganar y seguir en la zona de arriba». Sobre el ascenso directo dijo que «está muy difícil con equipos como el Sanse y el Numancia que pierden muy poco, se equivocan muy poco. Vamos a trabajar por estar lo más alto posible».