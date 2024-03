El Numancia defiende el liderato ante el Sanse

Publicado por Jon Ander Uriarte

Los dos mejores equipos del Grupo V de Segunda Federación, Sanse y Numancia, se ven hoy las caras en el Municipal de Matapiñonera. Lo hacen con el liderato en juego toda vez que un punto separa a los dos conjuntos en la clasificación.

Con el objetivo de mantener ese liderato saltará al terreno de juego el equipo de Javi Moreno, ya sea logrando los tres puntos o firmando las tablas. Un triunfo no garantizaría nada dada la igualdad en la competición pero, que duda cabe con las jornadas que quedan por delante, los rojillos darían un salto importantísimo para ese ascenso directo de categoría. Los sorianos se encuentran en un gran momento tras tres victorias consecutivas y en los últimos partidos han demostrado que la mejor defensa es un buen ataque. De ahí que el objetivo de Javi Moreno no sea otro que salir a por la victoria.

Para ello el entrenador numantino tendrá que hacer al menos un cambio de forma obligada respecto al once que el pasado fin de semana venció al Mensajero. Diego Royo es baja por sanción y todo indica que esa baja será cubierta por Nacho Pastor. En ese duelo de estrategias en el banquillo podría haber alguna novedad más en el once numantino si bien el preparador rojillo guarda bien su cartas al respecto. Lupu fue titular el pasado fin de semana ante la baja por lesión de Carlos González. El canario podría regresar al once siempre y cuando esté en condiciones toda vez que es un jugador cuya calidad puede marcar diferencias sobre el verde y más ante un rival al que le gusta tratar bien el balón. Atrás Dorronsoro y Kuda parecen que van a alternarse bajo palos y ahí radica otra de las dudas en el once.

El Sanse ocupaba el liderato hasta el pasado fin de semana. Ya en Los Pajaritos causó una buena impresión, un equipo al que le gusta tocar el balón y buscar la portería rival. En su campo ha perdido pocos puntos, destacando los pocos goles que ha recibido en contra. El Numancia tendrá sus ocasiones. Aprovecharlas o no puede marcar el signo del encuentro.