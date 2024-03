Estas son las seis finales del Numancia en su lucha por el ascenso directo

Publicado por Jon Ander Uriarte

La Segunda Federación afronta el tramo final de temporada. Seis encuentros, o 18 puntos en juego, es lo que queda para que finalice la competición liguera. Ese es el margen que tiene el C.D. Numancia para recortar los dos puntos, que son tres en realidad, que tiene con el Sanse para ascender de forma directa a Primera Federación. Los rojillos deben medirse a cuatro equipos de la zona media y dos que luchan por evitar el descenso.

El C.D. Numancia es consciente de la importancia de la regularidad en el último tramo liguero para lograr el salto de categoría. Es posible que los de Javi Moreno se dejen algún punto de los 18 que restan para finalizar la temporada pero también es posible que se los deje el Sanse. «Las últimas seis jornadas serán primordiales. El equipo que menos falle se llevará el gato al agua», afirmaba Javi Moreno antes del encuentro en Matapiñonera, una máxima que cobra ahora más sentido si cabe.

El Numancia, quizás, tiene un calendario un poco más complejo que el Sanse en el tramo final de Liga ya que se mide a más rivales de la zona media que los madrileños. Éstos tienen partidos ante varios conjuntos que ahora están en zona de descenso y que, de estar jugándose algo, tampoco lo van a poner fácil. En cualquier caso, el calendario es que el es y la regularidad de los equipos será la que marque qué conjunto asciende de forma directo y cuáles juegan la promoción. Lo mejor de los rojillos, independientemente del último encuentro, es que han demostrado que pueden ser un equipo solvente y regular.

De entrada, el partido más importante para el Numancia es el de este sábado en el que recibe a Unión Adarve, un equipo que mantiene vivas sus opciones de disputar el play off. Los partidos en casa los completa con el San Fernando, que lucha por la salvación, y el Talavera, que puede estar jugándose el entrar en play off. Ya a domicilio los rojillos visitan a un Guadalajara que aún no está salvado, y al Ursaria, que lucha por la permanencia. Los rojillos cierran el curso ante el Cacereño y habrá que esperar para saber si para ese último partido hay o no algo en juego.

No puede decirse que el Sanse tenga un calendario más fácil que los rojillos. Pablo Álvarez visita de entrada este domingo, a partir de las 17.00 horas, a su ex equipo, un Navalcarnero que necesita los puntos como el comer para salir de la zona de descenso. En la jornada 30 recibe al Villanovense que no puede despistarse y luego visita a un Getafe B que, quizás, se este jugando entrar en promoción más allá de la rivalidad que pueda haber entre equipos madrileños. En las dos siguientes jornadas, con nueve y seis puntos por jugarse, el calendario se allana para el Sanse. Recibe en casa a Mensajero y Badajoz, equipos que habrá que ver si para entonces siguen jugándose o no salir del descenso. En principio, no va a presentar la misma batalla un rival que se juega algo que uno que ya está descendido. Los madrileños cerrarían el curso en Matapiñonera anta Unión Adarve.

El resto de equipos de la zona alta tienen más complicado el ascenso directo por la desventaja que hay sobre el primer puesto y, además, hay pocos enfrentamientos directos con Sanse o Numancia. De nuevo, la regularidad manda. De todo ese pelotón el mejor colocado es la Gimnástica. Los segovianos están a siete puntos del Sanse pero tienen un partido menos en su casillero, el correspondiente a la jornada 25 que disputan este miércoles en La Albuera ante el Guadalajara. Teniendo en cuenta este compromiso aplazado, son siete los partidos que deben disputa los de Ramsés Gil, cinco de ellos en La Albuera. Al partido de Guadalajara hay que sumar los que disputen en casa ante Cacereño y Badajoz de forma consecutiva, además de Lerenense e Illescas. Sus visitas son a Montijo y Atlético Paso.

La pelea por la primera plaza se complica para Atlético Paso, Getafe B o Illescas, conjuntos que no obstante van a luchar durante el último tramo liguero por estar al menos en zona de play off. El Atlético Paso se mide a varios rivales de la zona baja de la tabla como son San Fernando y Ursaria en las dos siguientes jornadas. Con posterioridad recibe a Talavera para visitar luego al Cacereño. En la penúltima jornada recibe a la Gimnástica para cerrar la liga visitando al Montijo.

El Getafe B puede ser uno de los jueces de la competición esa zona alta ya que en la jornada 31 recibe al Sanse. Previamente habrá visitado a Badajoz y Mensajero. Ese partido ante el Sanse puede ser clave en el devenir final de la competición si la clasificación sigue tan igualada como hasta ahora. Los madrileños visitan en la antepenúltima jornada a Unión Adarve antes de recibir a Guadalajara y terminar la liga visitando al San Fernando.