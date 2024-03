Javi Moreno: "Si queremos ascender directo vamos a necesitar cuatro victorias mínimo"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Creado: Actualizado:

Es conveniente no olvidar el pasado pero lo importante es mirar al futuro. El entrenador del C.D. Numancia mira al futuro, en concreto, al partido de este sábado en Los Pajaritos en los que su equipo recibe a las 17.00 horas a Unión Adarve. Es el primero de los seis encuentros que los rojillos tienen por delante para intentar ascender de forma directa a Primera Federación. Javi Moreno ha cifrado en cuatro victorias "mínimo", las que necesita su equipo para ese ascenso directo.

El técnico numantino ha adelantado la habitual comparecencia de los viernes debido a la Semana Santa. En la misma no ha descartado que el ascenso directo sea de dos o más equipos: "Puede ser de dos, tres ó cuatro. Creo que no va a haber nada decidido hasta las últimas dos jornadas. Nosotros tenemos que sacar nuestros partidos adelante, no podemos mirar a nadie más. Es verdad que dependemos del Sanse, de que ellos fallen, pero quedan seis jornadas, esperemos que seamos los que menos fallemos pero, al final, vamos a fallar todos".

"Si queremos ascender directo vamos a necesitar cuatro victorias, mínimo", añadía el responsable numantino.

Javi Moreno ha señalado que la semana estaba transcurriendo de forma normal y que no había tenido que realizar ningún tipo de trabajo psicológico extra tras el último resultado liguero, un partido que califica de accidente: "Fui claro claro con ellos después del partido, fui claro el lunes y ya hemos pasado página. Son accidentes del fútbol y el que no lo quiera ver así, el problema lo tiene él. Me ha pasado más de una vez y no quiero hablar más del Sanse. Ha pasado, nos ganaron y ahora tenemos que pensar en el Adarve". "Ahora empieza lo bueno, no te puedes permitir el lujo de fallar", ha admitido.

Mirando a ese futuro inmediato, ese encuentro ante los madrileños, Moreno ha expresado que se trata de un equipo "muy honrado" y "muy trabajador", ante el que "hay que tener paciencia, tranquilidad y saber gestionar cada momento del partido". "Es un equipo con buenos futbolistas, sobre todo de medio campo adelante. Viene David Sanz, Ortolá es buen futbolista, su delantero (Ángel Sánchez), lleva 15 goles y creo que está sancionado, no sé quién puede jugar ahí pero tienen un buen equipo. Un equipo muy trabajado, va a ser difícil pero ellos también lo van a tener difícil. Nosotros jugamos en nuestro campo, tenemos que ir a ganar el partido y seguro que va a ser un partido de ocasiones y divertido", ha afirmado para recordar que Adarve lucha por entrar en play off.

El preparador de los soriano ha tenido palabras para la afición numantina, una afición que volverá a responder este sábado ante la iniciativa lanzada por el club de regalar dos entradas a cada abonado. "La afición del Numancia ya respondió el día del Sanse, que fueron mil personas, imagínate aquí. Van a seguir respondiendo, no tengo ninguna duda. Conozco muy bien a la afición del Numancia, la conozco desde hace 25 años. Lo único que les pido es que nos ayuden y que, si en algún momento del partido se enfadan, que se enfaden conmigo, con los chicos no".

No dio pistas el preparador numantino sobre los posibles cambios que haga ante las bajas de jugadores como De Frutos o Bonilla. Del capitán rojillo admitió que es importante en acciones a balón parado pero matizó que hay otros compañeros que también lo pueden hacer bien. No olvidó que David Sanz, canterano cedido por los rojillos en el Adarve, jugador que entre y sale de la titularidad de los madrileños. Por último explicó que De Frutos sufre una lesión muscular y que hoy se sometía a una prueba para conocer el alcance de la misma.