El míster del Adarve no se creía la derrota tras "pasar por encima del Numancia"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Mario Escolante no daba crédito a la derrota sufrida por el Unión Adarve en Los Pajaritos después de noventa minutos en los que «hemos pasado por encima del Numancia, por ocasiones y por juego. Hemos sido muy superiores al Numancia». Más alto se puede decir, pero no más claro por parte del entrenador de los madrileños a la hora de analizar el choque en el municipal soriano. Escolante se refería a la manera de desaprovechar ocasiones ante el portal de Dorronsoro e indicaba que «he perdido la cuenta. En la segunda parte igual hemos tenido 14 llegadas con gran peligro y no recuerdo ninguna del Numancia hasta el gol. El empate ya era jorobado por los méritos de unos y otros y nos vamos con la derrota».

Este problema con el gol, según el míster visitante, es una tónica en un Unión Adarve que, sin embargo, es de los más goleadores del grupo. «El Unión Adarve tendría que ir líder, pero este problema nos está lastrando a lo largo de la temporada».

El técnico también valoraba su expulsión con roja directa en la recta final de la primera parte. «Me han expulsado sin haber hecho nada. He protestado como lo ha hecho Javi Moreno, pero no soy Javi Moreno». Escolante explicaba que es la primera vez que lo echan de un campo con roja directa desde que es entrenador. El míster se lamentaba de que el colegiado Crespo Puente no le mostrara la segunda amarilla a Moustapha.