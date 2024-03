La suerte sigue aliada con el Numancia: pinchazo del Sanse en el último minuto

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia celebraba por todo lo alto el empate de Guti para el Navalcarnero en el último minuto del encuentro ante el Sanse, un empate a uno que deja a los sorianos compartiendo el liderato con el conjunto de San Sebastián de los Reyes con 51 puntos cuando por delante sólo quedan cinco jornadas de Liga. El Sanse se había adelantado en el marcador en la recta final del choque y cuando ya se daba por perdida la oportunidad de recortar distancias llegaba el segundo milagro del fin de semana para los intereses rojillos.

El Numancia había ganado milagrosamente al Unión Adarve en la tarde del sábado y se tenían depositadas grandes esperanzas de que el Sanse no venciese en Navalcarnero para empatar a puntos e incluso superarle en la calsificación en el caso de una derrota sansera.

El partido en Navalcarnero llegó con empate a cero al descanso y ya en la segunda parte no se movía el marcador, un resultado que era bueno para los intereses numantinos. Pero el jarro de agua fría llegaba en el minuto 82 cuando Ces Cotos ponía por delante al Sanse del soriano Pablo Álvarez. Prácticamente no quedaba tiempo para que el Navalcarnero le diera la vuelta al marcador, aunque la esperanza aumentó para el numantinismo cuando se añadieron cinco minutos a los 90 reglamentarios. Y fue en la última acción del partido cuando empataba el Navalcarnero, que dejaba al Numancia colíder con 51 puntos, los mismos que el Sanse.

El Numancia sacaba petróleo ante el Unión Adarve para lograr la tercera victoria seguida en Los Pajaritos. Los partidos en casa los completará con el San Fernando, que lucha por la salvación, y el Talavera, que puede estar jugándose el entrar en play off. Ya a domicilio los rojillos visitan a un Guadalajara que aún no está salvado, y al Ursaria, que lucha por la permanencia. Los rojillos cierran el curso ante el Cacereño y habrá que esperar para saber si para ese último partido hay o no algo en juego.

El Sanse, por su parte, en la jornada 30 recibe al Villanovense que no puede despistarse y luego visita a un Getafe B que, quizás, se este jugando entrar en promoción más allá de la rivalidad que pueda haber entre equipos madrileños. En las dos siguientes jornadas, con nueve y seis puntos por jugarse, el calendario se allana para el Sanse. Recibe en casa a Mensajero y Badajoz, equipos que habrá que ver si para entonces siguen jugándose o no salir del descenso. En principio, no va a presentar la misma batalla un rival que se juega algo que uno que ya está descendido. Los madrileños cerrarían el curso en Matapiñonera ante el Unión Adarve.