El ascenso directo, cosa de tres

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia desperdició la oportunidad de recuperar el liderato del Grupo V de Segunda Federación al perder por la mínima ante el Guadalajara, en un encuentro en el que los rojillos hicieron méritos para no irse de vacío. Tras ese resultado el margen de error para el equipo que dirige Javi Moreno se estrecha toda vez que ahora son tres los equipos implicados en esa pelea y que los rojillos tiene un punto menos que sus rivales en la clasificación.

Con cuatro jornadas por disputarse, el C.D. Numancia sigue siendo un firme candidato al ascenso directo ya que está a un punto del liderato (dos puntos si se tiene en cuenta el gol average). La situación se complica porque los rojillos no dependen de ellos mismos para lograrlo, lo que provoca que su margen de error sean aún menor. Del mismo modo se complica porque ahora son otros dos rivales los que hay en esa pugna y no solo el Sanse como hace apenas dos semanas. Lo ideal sería que los de Javi Moreno ganaran los cuatro encuentros que tienen por delante, una labor compleja aunque no imposible. Eso y esperar que Gimnástica Segoviana y Sanse fallen en algunos de los compromisos que tienen por delante. Dada la igualdad en la competición, unos y otros están sujetos a esa posibilidad durante el próximo mes. De ahí que la regularidad cobre ahora más importancia que nunca. Esa regularidad es lo que no ha tenido el Numancia en los últimos tres partidos al sumar tres puntos de nueve posibles. Ese balance, o le ha apeado del liderato, o le ha impedido acceder a él.

El Numancia este domingo al San Fernando. El equipo canario llega a Soria con la necesidad de sumar para salir de la zona de descenso. Ursaria, que lucha por evitar el descenso, Talavera y Cacereño son los otros rivales que el Numancia tiene hasta el final de temporada para intentar acabar primero de grupo. No son rivales cómodos pero tampoco el conjunto soriano lo es.

La Gimnástica Segoviana ha sido el último equipo en sumarse a esa pelea por el ascenso directo. El conjunto segoviano se ha convertido en el nuevo líder de la competición tras ganar sus tres últimos encuentros, uno de ellos aplazados. Hace 15 días los segovianos estaban a siete puntos del Sanse y cinco del Numancia pero ha sabido aprovechar los tres encuentros consecutivos que tenía en su estadio ante Cacereño, Guadalajara y Badajoz para situarse al frente de la competición con 52 puntos. Su trayectoria le convierte en el equipo más en forma de la competición si bien ahora tiene compromisos complicados. El domingo visita a un Montijo que ya está descendido, lo que no deja de ser un arma de doble filo. Luego recibe a un Llerenense que lucha por evitar el descenso. Su última salida es a la cancha de un Atlético Paso que hoy por hoy pelea por asegurarse un puesto en play off de ascenso. Los segovianos cierran la temporada en La Albuera ante el Illescas.

El Sanse está empatado a puntos con la Segoviana y este fin de semana tiene un desplazamiento complicado. Los madrileños visitan este fin de semana al Getafe B, equipo que junto al Atlético Paso está a cinco punto del líderato y ocupa zona de play off , un puesto que quiere certificar lo antes posible . Se trata de un encuentro que puede marcar un antes y un después en lo que resta de competición. Tras este choque, los de Pablo Álvarez tienen dos encuentros consecutivos en casa ante Mensajero y Badajoz antes de finalizar la fase regular visitando a Unión Adarve.