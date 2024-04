Javi Moreno: "Tenemos esa tensión de que ahora no puedes fallar"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, ha reconocido que a medida que se acerca el encuentro ante el Ursaria en el equipo se nota la tensión que provoca el hecho de que "no puedes fallar". Ha explicado que trata de aislar a sus jugadores para que hay la menor tensión posible. Igualmente, el preparador rojillo ha señalado que el Ursaria es un equipo que en su campo tiene la capacidad de hacer un gol "de la nada", lo que no evitará que su equipo salte al campo con la intención del ganar el encuentro. Javi Moreno augura compromisos difíciles hasta el final de temporada dado que todos los equipos "se juegan algo", confiando en que su equipo saque adelante los nueve puntos que restan para acabar la fase regular.

El C.D. Numancia apura los entrenamientos antes de medirse al Ursaria en la primera de la tres finales que tiene por delante para lograr el ascenso directo. Javi Moreno reconoce que la semana ha transcurrido con normalidad si bien la tensión de no poder fallar se nota a medida que se acerca el partido. "La semana se afronta con normalidad, como si fuera una semana cualquiera pero, conforme llega el momento, vas teniendo esa tensión de que ahora no puedes fallar. Son partidos importantes todos", ha indicado el técnico en su rueda de prensa posterior al entrenamiento.

Sobre como paliar esa tensión que provoca todo encuentro significativo, el entrenador rojillo señala que trata de aislar a los jugadores si bien, llegado el momento del choque, cada persona es diferente: "Sé cómo gestionarlo yo, luego cada uno es como es y es difícil de gestionar esas cosas. Como entrenador intento aislarlos para que haya la menor tensión posible durante la semana pero luego, cuando llega el momento del partido, cada persona es un un mundo y ahí sí que poco puedo hacer yo".

"El futbolista está acostumbrado a convivir con esa presión desde que se pone a jugar a fútbol porque todos los partidos los quiere ganar. Lo que pasa es que cuando llegan estas situaciones que son partidos límites, la presión y la tensión es mucho mayor", ha añadido.

Los rojiillos se miden domingo a un Ursaria que tratan de sellar la permanencia en la categoría. Para Javi Moreno, los madrileños son un equipo que en casa "tiene claro a lo que juega", un rival que "de la nada te genera ocasiones en su campo y va a ser un partido difícil y complicado". "En líneas generales el equipo está bien y vamos a la cancha del Ursaria con la intención de hacer todo lo posible para ganar el partido", ha aseverado con posterioridad dejando claro que está contento con el rendimiento de sus pupilos.

El técnico numantino ha indicado que todos los encuentros hasta final de temporada van a ser "partidos difíciles", porque todos los equipo se están jugando algo en el tramo final de competición. "Todos los partidos son complicados, quedan tres jornadas y los equipos saben que no pueden fallar. Ellos no pueden fallar porque se están jugando por abajo y nosotros no podemos por arriba. El Llerenense va a Segovia y es la misma situación...al final todos nos jugamos algo y van a ser partidos complicados todos", ha aseverado.

Javi Moreno, que ha reiterado lo que ya dijo en su día, que con 60 ó 61 puntos se logrará el ascenso directo si bien desea "ganar los tres partidos y que sean 63", los puntos con los que su equipo acaba la fase regular. En esa pelea por el ascenso directo, el preparador numantino ha incluido a Atlético Paso y Getafe B ya que pueden darse resultados este fin de semana que pueden provocar que estos dos equipos tengan aún aspiraciones: "Puede pasar cualquier cosa y tenemos que intentar no fallar. Ahora mismo hay cinco equipos y los cinco están capacitados para ese objetivo. Está claro que el Paso o Getafe lo tienen más difícil que nosotros, que la Segoviana o que el Sanse porque habría que fallar dos partidos de tres pero los números están ahí y mientras haya números, todo puede pasar". Para finalizar, el entrenador ha afirmado no estar sorprendido por la igualdad que hay en el Grupo V ya que es algo que viene señalando desde el comienzo de temporada. "En los partidos de este grupo hay mucha igualdad, muy pocos goles en casi todos los partidos, 1-0, 0-1, 0-0. Difícilmente se ven partidos con muchos goles, la igualdad es tremenda", ha concluido.