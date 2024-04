Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia afronta este domingo en Los Pajaritos la primera de las dos finales que tiene por delante antes de acabar la fase regular. Lo hace recibiendo a un C.F. Talavera que se juega, entre otros, disputar la próxima Copa del Rey. Los rojillos intentarán sacar los tres puntos ante un rival 'toledano', que con el exnumantino Biel Ribas bajo palos, no va a poner las cosas fáciles.

El Talavera es sexto en la clasificación, un puesto que va a defender a capa y espada en estas dos jornadas porque la entidad quiere disputar la próxima Copa del Rey. Para el torneo de Copa se clasifican los cinco primeros clasificados de Segunda Federación. En caso de haber un filial, como ocurre con el Getafe B en el Grupo V, la disputaría el siguiente mejor clasificado en el mismo grupo, en este caso el Talavera, equipo a que Cacereño (último rival del Numancia) y Unión Adarve, pisan los talones en la clasificación. De ahí que no se pueda esperar un partido fácil este domingo.

Además, los toledanos tampoco renuncian a disputar el play off de ascenso, una posibilidad remota dado que no dependen de ellos mismos y esa plaza de play off está a cuatro puntos. Esa última plaza de promoción un ocupa el Atlético Paso que, siendo el segundo mejor local del Grupo, la defiende este domingo ante el líder, la Gimnástica Segoviana. "La Copa del Rey la tenemos también presente porque para nosotros es muy importante. Ahora bien, es un objetivo secundario porque este equipo tiene ambición y quiere mirar al 'play-off'», señalaba el entrenador del equipo cerámico, Luis Ayllón.

Un ejemplo de ese interés del Talavera por disputar Copa del Rey radica en la presencia de Luis Ayllón en su banquillo. El técnico conquense se hizo cargo del banquillo talaverano hace 15 días en sustitución Pedro Díaz para no perder ese tren copero. El de Los Pajaritos será su tercer encuentro en el banquillo por lo que el Talavera que se presente en Soria no dejará de ser una incógnita ya que las referencias previas se circunscriben a sus dos últimos partidos, una derrota en La Palma y el triunfo del pasado domingo ante el Illescas. Es decir, Luis Ayllón apenas ha tenido tiempo de dejar su impronta en el equipo. "Vamos a ir a Soria a hacer un buen partido y a jugar de tú a tú al Numancia", admitía el técnico a la finalización del compromiso ante el Illescas.

El Talavera ha sumado 17 puntos en 16 desplazamientos, lo que le convierten en el décimo mejor equipo a domicilio de la categoría. En sus últimas seis salidas ha sumado dos puntos de 18 posibles al empatar ante el San Fernando y Montijo. Es una trayectoria de la que no se fía el Numancia porque hace un mes los talaveranos vencían por la mínima en su cancha a la Segoviana. Y conviene recordar que el Talavera fue líder del Grupo V durante 13 jornadas en los primeros compases de esta temporada. Es decir, tiene capacidad para hacer daño.

La del domingo será la tercera vez que Talavera y Numancia se vean las caras esta temporada. En Liga ambos conjuntos empataron a un gol con tantos de Dani Ramos y Tamayo a mediados de diciembre. Previamente, en septiembre, los cerámicos eliminaban al Numancia de la Copa Federación y por tanto de la Copa del Rey.

UNO DE LOS EQUIPO MENOS GOLEADO CON BIEL RIBAS BAJO PALOS

Buena parte del culpa de la trayectoria del Talavera la tiene el exnumantino Biel Ribas al echar el cerrojo a la portería toledana. El Talavera ha encajado 25 goles en lo que va de curso, y es uno de los equipos que menos goles encaja de la categoría, siendo superado por Paso (20), Sanse (24), y la Segoviana (25). Su principal artillero es el ex delantero del Getafe, Alexander Szymanowski (ocho goles), seguido de Lolo Pla (6). El delantero argentino fue baja ante el Illescas por lesión. De hecho no juega desde hace más de un mes, cuando lo hizo ante el Cacereño. En ese encuentro ante el Illescas, el centrocampista cerámico Javi Aguirre veía la quinta amarilla.