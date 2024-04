Biel Ribas quiere 'parar' al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Biel Ribas defendió la camiseta del C.D. Numancia durante tres temporadas y media y el domingo regresará a Los Pajaritos defendiendo la portería del C.D. Talavera. El meta balear ya avisa que no va a regalar nada a su ex equipo en su lucha por ascender a Primera Federación, aunque le desea lo mejor a los rojillos porque en Soria «me sentí como en casa». Biel pronostica un partido atractivo en esta penúltima jornada liguera para el espectador y reconoce que lo que más le preocupa es la estrategia numantina y la ejecución de la zurda de Javi Bonilla.

«Volver a un sitio donde fuiste feliz siempre gusta», comenta el arquero, quien reconoce que «tengo grandes recuerdos de mi etapa en Soria y de los años que vestí la camiseta del Numancia». Sin embargo, Biel Ribas se debe a los colores y al escudo de un Talavera que el domingo tiene la última bala para intentar meterse en el play off de ascenso. «Lo tenemos complicado porque dependemos de otros rivales, pero a Los Pajaritos tenemos que ir a ganar. Es una lástima que nos lo juguemos ante el Numancia». Pero independientemente de lo que unos y otros se juegan este fin de semana, Biel apela a la «profesionalidad» para saltar al césped de Los Pajaritos con el único objetivo de sumar los tres puntos. «Qué gane el mejor y espero que sea el Talavera», recalca el portero.

De sus años en las filas numantinas desde 2012 a 2016 muchas cosas han cambiado en el club y en la plantilla soriana, aunque en lo que a jugadores se refiere Biel Ribas compartía vestuario en Soria con un joven Javi Bonilla y para el agredeño tenía palabras de reconocimiento. «Tiene una gran zurda y por ahí el Numancia está sacando muchos puntos esta temporada gracias a la estrategia. Si queremos ganar el domingo tendremos que estar muy atentos en este tipo de jugadas».

Mientras al Numancia no le vale el empate al Talavera tampoco le sirve sumar un punto. Dos condicionantes que hacen que el partido se presente desde un prisma ofensivo. «No sé si habrá muchos goles o pocos, pero creo que va a ser un encuentro muy atractivo para los espectadores», señala el guardameta. «El Talavera va a salir a atacar y el Numancia también saldrá con esta predisposición. La gente se va a divertir», insistía.

Biel Ribas es indiscutible en la portería de un equipo como el Talavera que durante la primera parte del campeonato presentó sus credenciales para ser máximo candidato al ascenso directo. Llegaron las ‘vacas flacas’ y pocos se explican del por qué de este hundimiento en la segunda vuelta de la Liga. «Pegamos un cambio muy negativo y cuando salimos del play off de ascenso no supimos revertir la situación», apunta el balear. No sabe contestar a los motivos de esta trayectoria descendente y en lo que insiste es en que «demostramos que podemos ser competitivos» de cara a una hipotética promoción en la que el conjunto talaverano sería uno de los rivales a tener en cuenta para conseguir una de las plazas para la Primera Federación.

A sus 38 años de edad tiene claro que su recorrido en el fútbol podría estar llegando a su fin. «Tengo en mente la retirada, aunque no al cien por cien. Veremos cómo acaba la temporada para valorar cosas». Biel Ribas vuelve a Los Pajaritos y lo hace lanzando piropos al Numancia, aunque cuando suene el pitido inicial no habrá amistad que valga.