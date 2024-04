El ascenso rojillo en cuatro victorias

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está obligado a firmar su mejor racha de victorias de esta temporada si quiere conseguir el ascenso directo a Primera Federación. Cuatro triunfos seguidos para subir de los que dos ya tiene en el bolsillo los logrados ante el San Fernando y el Ursaria. Ahora queda ganar al Talavera y al Cacereño para celebrar el salto de categoría.

Los de Javi Moreno han trazado demasiados dientes de sierra en lo que va de curso y hasta la fecha no han sido capaces de encadenar más de tres triunfos seguidos. Ahora, con la llegada del momento de la verdad, necesita de otras dos victorias más para optar a la primera plaza de la clasificación y no tener que acudir a los play off para subir a Primera Federación.

El Numancia no arrancó bien el ejercicio ya que sumaba dos derrotas en las dos primeras jornadas de Liga. Un buen sofocón para empezar del que salió airoso con tres triunfos consecutivos ante Llerenense, Atlético Paso e Illescas. La racha triunfal de los sorianos se truncaba en Los Pajaritos empatando ante el Badajoz. Pero aquel Numancia de principios de temporada era un conjunto muy rocoso ya que estuvo nada menos que diez semanas sin perder. La trayectoria positiva se quebraba con la visita del Guadalajara a Los Pajaritos al vencer el equipo alcarreño por 0-2.

Los rojillos finalizaban la primera vuelta del campeonato siendo demasiado irregulares y para encontrar una nueva racha victoriosa hubo que esperar al mes de marzo cuando los de Javi Moreno ganaban tres partidos seguidos ante Villanovense, Getafe B y Mensajero. La racha se rompía en pedazos al caer goleados en el campo del Sanse por 7-1.

Cara y cruz ante Unión Adarve y Guadalajara y dos victorias seguidas ante San Fernando y Ursaria que necesitan tener continuidad ganando el domingo próximo en Los Pajaritos al Talavera y el 5 de mayo al Cacereño a domicilio. El Talavera se juega entrar en el play off de ascenso en las dos próximas jornadas y el Cacereño llegará a la última jornada de Liga sin saber si se jugará algo. El Sanse tiene como rivales a Badajoz y Unión Adarve. La Segoviana se tendrá que ver las caras ante Atlético Paso e Illescas.

Fortín de Los Pajaritos

El Numancia se está mostrando muy sólido en Los Pajaritos en el último tramo de la competición y ya son cuatro las victorias seguidas ante sus aficionados. Desde la derrota a principios de febrero ante el Illescas, el cuadro soriano lo ha ganado todo como local. Villanovense, Mensajero, Unión Adarve y San Fernando han mordido el polvo en Los Pajaritos. Doce puntos de los rojillos en su campo sumados de una tacada y por ahí está manteniendo sus opciones de conseguir el ascenso directo.

El Numancia es el tercer mejor local de su grupo con 33 puntos sumados en 16 partidos. Los de Javi Moreno han firmado 10 victorias en su campo para ceder tres empates y otras tantas derrotas. Montijo. Guadalajara e Illescas son las escuadras que han asaltado Los Pajaritos. En Soria se han marcado 32 goles y se han encajado 14.