Javi Moreno convive con la presión por subir: "No nos vamos a poner nerviosos"

El ascenso a la Primera Federación se puede decidir este domingo a partir de las 12.00 horas y el C.D. Numancia está obligado a ganar al Talavera para mantener las opciones de subir de categoría. Una jornada con mucha presión por lo que está en juego y con la que convive Javi Moreno al asegurar que "no nos vamos a poner nerviosos". El entrenador rojillo espera sumar los tres puntos con el claro objetivo de llegar con vida a la última jornada. Espera un partido igualado ante los manchegos y de reojo mira a los compromisos de sus rivales más directos como son la Gimnástica Segoviana y el Sanse.

Javi Moreno comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos y cuando se le cuestionaba sobre la importancia del choque era muy claro: "Lo que tenemos que hacer es ganar y esperar porque no dependemos de nosotros mismos". Y es que los sorianos necesitan una victoria y que la Segoviana pinche en el terreno de juego del Atlético Paso para "llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos". De cara a esa jornada decisiva del primer fin de semana de mayo, el de Silla habla por su propia experiencia e indica que "en ella siempre ha sorpresas".

En estas dos fechas ligueras de la competición regular casi todos los equipos se juegan algo y el Talavera no es una excepción ya que llegará a Soria agotando sus opciones de meterse en el play off de ascenso. Su entrenador, Luis Ayllón, trasladaba toda la presión al Numancia, aunque Javi Moreno considera que "la presión la tenemos los dos equipos y nosotros no nos vamos a poner nerviosos". En este sentido, el valenciano ve a sus jugadores preparados para afrontar la final del domingo y tiene claro que a estas alturas de la competición "a los futbolistas hay que dejarlos porque ellos saben lo que hay en juego".

Sobre el Talavera, el míster numantino no se quiso pronunciar en relación a bajón experimentado por los toledanos con respecto a la primera vuelta en la que fueron líderes durante muchas jornadas. Javi Moreno sí que definió a los manchegos como "un buen equipo con buenos jugadores".

El Numancia se la juega en Los Pajaritos y también en otros escenarios como en El Paso y en San Sebastián de los Reyes. "Sólo estaremos pendientes de nuestro partido y después esperar porque pueden pasar cosas", comentaba el preparador de los sorianos.

Javi Moreno, que reconocía que sus jugadores acabaron cansados ante el Ursaria el pasado fin de semana, se refería a la versión que se va a ver de su equipo y señalaba que "vamos a ver al Numancia de siempre".

Para este compromiso decisivo, el campo de Los Pajaritos registrará la mejor entrada de la temporada con más de 5.000 espectadores en las gradas. "Habrá un ambientazo y nos gustaría despedirnos con una victoria", apuntaba Moreno.

Por último, al entrenador numantino se le preguntó por el arbitraje del pasado fin de semana en el campo de La Albuera entre la Segoviana y el Llerenense con decisiones muy polémicas en contra de los visitantes. Un partido en el que uno de los auxiliares de banda era segoviano, aunque adscrito al Comité Territorial Manchego. Al respeto Javi Moreno se limitaba a señalar que "no soy la persona para opinar de ello. Sólo espero que el arbitraje del próximo domingo sea justo con los dos equipos".