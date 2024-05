El Numancia no se fía de un Cacereño que no pierde en casa desde hace tres meses

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no se fía lo más mínimo del Cacereño de cara a la final por el ascenso a Primera Federación del próximo domingo en el Principe Felipe. Y es que equipo extremeño, que se juega las opciones de meterse en la Copa del Rey, no pierde en casa desde hace más de tres meses, concretamente desde el 21 de enero. Sólo cinco equipos se han llevado el botín de los tres puntos de Cáceres y los sorianos saben que no van a tener nada fácil una victoria obligada para no depender de terceros a la hora de subir de categoría.

Fue el 21 de enero la última vez que el Cacereño hincaba la rodilla ante sus aficionados y lo hacía al perder por 0-1 ante el Villanovense. Desde entonces cuatro victorias y tres empates que dejan claro que el rival de los numantinos atraviesa por un buen momento cuando juega como local.

El Cacereño no ha estado fino esta temporada como local ya que en 16 encuentros sólo ha sido capaz de sumar 23 puntos, con un balance de 6 victorias, cinco empates y otras cinco derrotas. Sin embargo, en esta segunda vuelta de la competición ha enderezado el rumbo y los daos está ahí: ha sumado 15 puntos de los últimos 21 que se han puesto en juego en el Príncipe Felipe.

Los extremeños llevan dos victorias seguidas como locales, siendo Atlético Paso y Montijo los dos últimos equipos que perdían en Cáceres. 2-0 ante los canarios y 2-1 ante el Montijo. El Numancia quiere acabar con esta racha victoriosa del Cacereño ante sus aficionados, aunque el empate tampoco les sirve a los rojillos. Badajoz, Unión Adarve y Mensajero tampoco ganaban en Cáceres con tres empates ante un rival que está encajando pocos goles en su feudo. Talavera y San Fernando también mordían el polvo en el Príncipe Felipe.

Los números de Cacereño en casa dice que en la primera vuelta fue negativa, aunque desde enero han enderezado el rumbo para encadenar una racha positiva que le ha servido para allanar su situación en la clasificación. Y es que los de Cáceres han estado titubeando demasiado con el descenso, aunque los resultados de las últimas semanas les han permitido respirar en la tabla.

Además del Villanovense, los otros conjuntos que han ganado en la capital extremeña son Segoviana, Ursaria, Guadalajara y Sanse. El Numancia quiere ser la sexta escuadra que se lleve los tres puntos de Cáceres.

El Numancia es el mejor visitante

Estos datos que dicen que el Cacereño no pierde en casa desde hace más de tres meses los quiere neutralizar el Numancia con el que dice que es el mejor visitante de este Grupo 5 de la Segunda Federación. El equipo entrenado por Javi Moreno ha sumado 24 puntos en 16 jornadas lejos de Los Pajaritos, con un balance de 7 victorias, tres empates y seis derrotas. Llama la atención que siendo el mejor foráneo, el Numancia lleve 20 goles en contra por los 18 que ha marcado. El Sanse y el propio Cacereño con 23 puntos son los otros conjuntos que más suman en los desplazamientos y que persiguen al Numancia a domicilio.

El último viaje del Numancia se tradujo en la victoria ante el Ursaria por 0-1, aunque con anterioridad los números de los numantinos lejos de Soria no fueron buenos con las derrotas ante Guadalajara y Sanse.