El Utebo, un viejo conocido de Javi Moreno

El C.D. Numancia se medirá al Utebo F.C. en la primera eliminatoria por el ascenso de Primera Federación tras el sorteo que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo aragonés es un viejo conocido del técnico del Numancia, Javi Moreno, toda vez que la temporada pasada se midió a ellos como entrenador del Tarazona. Por otra parte, el Utebo, club que el pasado mes de marzo cumplió cien años, ha demostrado esta temporada una tremenda solidez en su estadio, donde solo ha perdido dos encuentros como local, el último en la última jornada por 0-3 ante Logroñés cuando ya tenía los deberes hechos.

Javi Moreno ya estudió la temporada pasada al próximo rival de los rojillos, un Utebo que ha cumplido su segunda temporada en Segunda Federación y cuyo técnico, Juan Carlos Beltrán, lleva tres temporadas en el banquillo. Lo hizo como entrenador de la S.D. Tarazona. En el municipal turiasonense el Utebo venció por 0-2, una moneda que el de Silla devolvió en la vuelta ganando 0-2 en Santa Ana, un campo de césped artificial. Esa temporada pasada el Tarazona finalizaba tercero mientras que el Utebo era cuarto. El Utebo cambiaba parte de su plantilla para esta temporada incorporando a 12 jugadores, pero no deja de ser una ventaja que Javi Moreno conozca a parte de la misma, al técnico aragonés o el propio terreno de juego en el que se jugará el partido de ida.

Ese partido de ida se disputará en Santa Ana, un campo de césped artificial con capacidad para 5.000 aficionados. Un campo complicado si se tienen en cuenta los número del equipo utebero. El Utebo ha firmado 35 puntos de 51 posibles como local esta temporada. En su campo ha perdido dos encuentros que pueden no ser del todo significativos ya que perdió por 0-2 ante el Arena de Getxo en la primera jornada y por 0-3 ante el Logroñés en la última, partido que sirve de poca referencia ya que los aragoneses ya tenían asegura su cuarta plaza de play off. De hecho, en Santa Ana el Bilbao Athletic, gran dominador del Grupo 2, no pasó de un empate a cero goles y ¡ojo!, porque los pupilos de Juan Carlos Beltrán vencieron 0-1 en Lezama. Como locales los uteberos han firmado 10 victorias y cinco empates además de esas dos derrotas, siendo el quinto mejor local del Grupo 2 con los mismos puntos que el Aragón Deportivo.

Como visitante el Utebo ha cosechado 26 puntos de 51 posibles tras conseguir 7 victorias, cinco empates y cinco derrota. En el cómputo global, el Utebo finalizaba cuarto de su grupo con 61 puntos, anotando 40 goles y encajando 31. Su máximo realizador es Álvaro Barrero, futbolista que procede del Peña Deportiva, y que ha anotado 10 goles. Luis Ángel Forcén, delantero llegado del Calahorra, autor de cinco tantos; Eric Iglesias, procedente de Illueca, con otros cinco goles y el ex numantino Diego Suárez, con cuatro tantos, son los máximo realizadores del equipo. Ballarin es otro de los ex numantinos que milita en el equipo aragonés.