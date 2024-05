"El Numancia es favorito, pero todo se iguala en los partidos del play off"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Utebo F.C. está viviendo intensamente los días previos al enfrentamiento del play off de ascenso ante el C.D. Numancia y su director deportivo, Alberto Monsalvo, analiza una eliminatoria que arrancará el domingo en Santa Ana a partir de las 18.00 horas. El responsable utebero da como "favorito" a los sorianos, aunque avisa que en la promoción los partidos son "diferentes" y que las fuerzas "se igualan". Monsalvo ponía en valor la historia del club numantino, así como la confección de una plantilla "para ascender".

"Nos vamos a ver las caras contra una entidad muy importante y que tiene todos nuestros respetos". Así se refería Alberto Monsalvo al Numancia, una institución que, a pesar de las horas bajas de los últimos años, sigue siendo referente en el fútbol español.

Cuando al director deportivo del Utebo se le pregunta por el teórico favoritismo de los sorianos para pasar a la siguiente eliminatoria no duda en reconocer que "el Numancia es favorito por su historia y por su trayectoria". También destacaba que "nosotros sólo llevamos dos temporadas en Segunda Federación". Dos campañas en la categoría, pero este es su segundo play off de ascenso para dejar claro que en Utebo se están haciendo las cosas bien.

Monsalvo, que está cumpliendo su primer ejercicio en la dirección deportiva del Utebo tras varios años en el Ebro, ponía en valor la calidad de la plantilla numantina e indicaba que "es un equipo construido para conseguir el objetivo del ascenso". Sin embargo para nada arroja la toalla porque "como el Numancia nosotros también tenemos nuestras armas".

El Utebo ha dejado a equipos importantes sin promoción de ascenso en el Grupo 2 de Segunda Federación y el Numancia sabe que no tendrá un camino sencillo en este doble enfrentamiento. "En los partidos de play off las fuerzas se igualan. Son encuentros que no tiene que ver con los de la Liga regular ya que entran otros factores en juego", comenta el dirigente utebano.

En la localidad aragonesa se recibió con agrado el pasado lunes la noticia de tener que jugar contra el Numancia por la cercanía con Soria y por el nombre del club rojillo. "Utebo está con el equipo y para la población es una fiesta", señalaba Monsalvo. Y es que ya se piensa en el partido de vuelta del domingo 19 en Los Pajaritos a partir de las 18.00 horas. "Muchos de nuestros aficionados se van a desplazar". Nada que ver con el play off del curso pasado cuando el Utebo se tuvo que jugar las castañas contra el Recreativo Granada y el viaje largo que conllevó el emparejamiento.

Monsalvo continuaba refiriéndose al Numancia y apuntaba llamativo 5-0 del pasado fin de semana encajado en Cáceres. "Sorprende lo abultado del marcador, pero el Numancia cuanta con jugadores con experiencia y no les va a afectar de cara a esta eliminatoria". También se pronunciaba sobre la figura de Javi Moreno, un entrenador que la pasada temporada ya se midió al Utebo desde el banquillo del Tarazona. "Nos conoce bien y sabe lo que se va a encontrar en Santa Ana. Nosotros también lo conocemos a él".