"Iremos a Utebo a ganar"

Borrón y cuenta nueva para un C.D. Numancia que inicia este domingo el play off de ascenso y lo quiere hacer con una victoria en Utebo. "No vamos a especular. Vamos a ir a ganar", aseguraba el entrenador numantino, Javi Moreno, en una rueda de prensa en la que no quiso profundizar sobre la debacle de Cáceres. El míster quiere pasar página del pasado y centrarse en el presente y en el futuro en búsqueda de la Primera Federación.

El valenciano comenzaba su comparecencia ante los medios de comunicación reconociendo que había sido "una semana difícil tras el palo fuerte del pasado fin de semana". Unos días en los que el trabajo psicológico tal vez ha sido más importante que el físico para un Numancia que se quedó muy tocado tras el 5-0 ante el Cacereño que le privaba de optar al ascenso directo. "Saber encajarlo lleva días", señalaba el técnico, quien confía en que su equipo deje atrás la pesadilla de la última jornada de la pase regular porque "el domingo tenemos la posibilidad de volver a ganar".

Un triunfo en Utebo que dejaría encarrillada la semifinal del play off de cara al partido de vuelta en Los Pajaritos. Javi Moreno no contempla otro planteamiento que el de "ir a ganar a Utebo. No vamos a ir a especular, aunque es cierto que también tenemos que tener en cuenta que hay un segundo encuentro".

El de Silla apuesta por los rojillos "en esta vía más lenta" por conseguir el ascenso. "Soy optimista de cara al play off. Siempre ha sido optimista". Javi Moreno tiene la experiencia de la temporada pasada cuando subía en la promoción a Primera Federación a los mandos del banquillo del Tarazona. "El play off no lo ganan los mejores equipos", apuntaba.

Por esta experiencia y por el calado de la eliminatoria, cuando a preparador rojillo se le pregunta por la motivación a sus jugadores indica que "no hace falta motivar al futbolista para este tipo de partidos".

Si la plantilla numantina está convencida del ascenso el próximo 2 de junio, la afición rojilla tampoco ha perdido la fe en sus colores y el domingo arropará a los suyos en el campo de Santa Ana. "Es de agradecer el apoyo que siempre nos da la afición. Queremos devolverles todo lo que nos están dando ellos", comentaba el míster.

Esta ilusión numantina también la tiene un Utebo que por segunda campaña consecutiva jugará el play off de ascenso. "Va a ser una eliminatoria igualada y difícil para los dos equipos", aseguraba Javi Moreno. Sobre el conjunto aragonés explicaba que en su plantilla "cuenta con gente experta en la categoría". El valenciano avisaba que "no es casualidad" que por segundo año seguido se haya clasificado para el play off de ascenso.

Javi Moreno conoce muy bien al Utebo de la temporada pasada cuando fueron rivales dirigiendo al Tarazona y por ello espera a un adversario intenso como local. El punto débil de los maños está en su estrategia defensiva y a lo largo de este curso muchos son los goles que han encajado a balón parado, precisamente una de las armas de este Numancia con Javi Bonilla y su zurda como protagonistas.

Desde Utebo dan al Numancia como favorito para pasar la eliminatoria y llegar a la final por el ascenso: "Es normal que digan que somos los favoritos, pero la realidad es que los dos conjuntos son de la misma categoría".