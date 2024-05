El Numancia, a nadar y guardar la ropa

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se juega esta tarde su futuro. Los rojillos reciben en Los Pajaritos al Utebo C.F. en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera Federación. Lo hace con el objetivo de pasar a la eliminatoria final en esa segunda oportunidad por dar el salto de categoría.

En el encuentro de ida celebrado en Santa Ana ambos equipos empataron a dos goles. Ese resultado provoca que al grupo de Javi Moreno le valga el empate, con un tiempo extra de por medio, para superar esta primera eliminatoria. Esa situación implica que el Utebo, en algún momento del encuentro si el marcador no le es favorable, tenga que arriesgar para buscar la victoria. Una situación que bien podrían aprovechar los rojillos. Nadar y guardar la ropa sería un buen planteamiento para esta tarde, planteamiento al que, todo hay que decirlo, no está acostumbrado el Numancia cuando juega en Los Pajaritos.

Y es que, si bien el grupo que dirige Javi Moreno es un equipo que da muestras de vulnerabilidad lejos de Los Pajaritos, en casa se transforma. Se convierte en un equipo fiable, que genera ocasiones y que, si bien puede conceder algo al rival, mantiene su portería a cero. Ese Numancia de los últimos encuentros, que lleva el peso y controla el encuentro, el que acumula cinco partidos consecutivos sin encajar un gol como local, es el que la parroquia rojilla quiere ver esta tarde sobre el tapete del municipal soriano.

Para ello hay dudas sobre el once que Javi Moreno pueda disponer sobre el terreno de juego. Lo único seguro es que el preparador numantino no podrá contar con Grande tras la sanción impuesta por Competición. En Utebo se jugó con un falso nueve con Carlos González como referencia ofensiva. Con el pitido inicial se verá si se mantiene o no. Varios jugadores acabaron ese encuentro con molestias físicas. También con el pitido inicial se verá si pueden o no ser de la partida.

El Utebo ya demostró en su campo que es un equipo con capacidad para generar peligro. Especialmente en las acciones a balón parado, donde Dorronsoro evitó un mal mayor en la ida. Cuidado también con las bandas, donde cuenta con jugadores que en buen día pueden atragantarle la tarde a más de un lateral.