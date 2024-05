El Numancia, más cerca del ascenso tras sobrevivir a una 'guerra de trincheras' ( 2-1)

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia llega con ventaja a la finalísima del próximo domingo en Yecla después de vencer al Yeclano por 2-1 en un partido en el que supo nada y guardar la ropa. Supo ponerse por delante en el marcador con un juego sólido y efectivo y, cuando peor pintaban las cosas con la expulsión de Royo, gestionó bien la última media hora para conseguir una victoria que vale su peso en oro y que podía ser el primer paso para regresar a Primera Federación. Dentro de una semana el desenlace en el campo de La Constitución en un enfrentamiento a vida o muerte.

Javi Moreno repitió el sistema de juego y dio continuidad a los futbolistas que hace una semana eliminaban al Utebo en las semifinales del play off de ascenso. Cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlas y el míster rojillo no hacía cambios en un once en el que Carlos González seguía realizando las funciones de ´falso 9’. Dorronsoro se mantenía bajo palos, con una defensa de cuatro con Soler, De Frutos, Royo y Bonilla. Moustapha y Cristian Delgado formaban en el doble pivote, con Sanchidrián y David Alfonso en las bandas. Ribeiro y el mencionado Carlos González eran los hombres más adelantados.

El partido no podía comenzar mejor paras los intereses del Numancia ya que en la primera acción David Alfonso se aprovechaba de la indecisión de la defensa del Yeclano para hacer el 1-0. Sólo tenía que empujar a puerta vacía para que estallara la grada de Los Pajaritos. El gol dejó algo tocado a un Yeclano que había apostado por una defensa de cinco y por un juego en el que el centro del campo tenía poco protagonismo. El Numancia tampoco quería mucha elaboración en la parcela ancha y la primera parte estaba siendo trepidante, con un conjunto rojillo firme en las labores defensivas para no dar apenas opciones a su rival.

La portería de Dorronsoro vivía sin sobresaltos y únicamente dos disparos de Naranjo y Olmedo llevaban cierto peligro cuando el choque se encaminaba hacia la media hora. El Numancia seguía a los suyo con la concentración al máximo para no verse sorprendido en defensa e intentar sorprender en ataque para poner tierra de por medio en el marcador.

Con el campo inclinado hacia el arco murciano llegaba el 2-0 tras un gran envío de Bonilla que recogía Ribeiro para superar por alto al portero Zarco. Por si acaso y cuando el balón ya buscaba las redes Carlos González remachaba en el segundo palo.

Todo de cara para un Numancia que tenía controlado el encuentro y que estaba dando un golpe a la eliminatoria y también al ascenso. El partido era rojillo y el Yeclano no sabía cómo hacer daño para dar la sensación de que podía comenzar a desquiciarse. Pero cuando peor pintaban las cosas para los visitantes aparecía una de sus armas: el balón parado en ataque.

El primer acto estaba en su recta final y el Yeclano tenía una falta lateral que le iba a dar la vida al recortar distancias. Pedrosa, el Bonilla de los de Yecla, ponía un balón con música con su pierna izquierda y Serpeta ganaba a todos los defensores numantinos para hacer el 2-1. Jarro de agua fría porque el Yeclano había hecho muy poco para marcharse al descanso con este marcador. Por delante una segunda que prometía emociones fuertes.

Y vaya que hubo emociones fuertes en la reanudación de un duelo que con el paso de los minutos se fue convirtiendo en una guerra de trincheras. Este Yeclano tiene mucho oficio y por momentos sabe encrespar los ánimos del rival y de ahí sacó ventaja. El Numancia, más concretamente Royo, picó el anzuelo murciano y en un rifirrafe con un adversario salía mal parado al ver la tarjeta roja. El Numancia se quedaba en inferioridad y por delante quedaba más de media hora de partido.

El Yeclano pasó al ataque apostando por más jugadores ofensivos y deshacer la línea de cinco en defensa. Al Numancia le iba a tocar sufrir para mantener el 2-1, aunque bien es cierto que cuando al Yeclano le toca propone dio la sensación de que se le baja la persiana. Y es que Dorronsoro no se sintió amenazado mientras que el Numancia pudo hacer el 3-1 con un buen disparo de Sanchidrián a centro de Soler que se encontraba una fenomenal respuesta en la manopla del guardameta Zarco.

Era la recta final y fue en los seis minutos de añadido cuando el arco rojillo más tuvo que achicar agua. El Yeclano se lanzó a por el empate con ocasiones de Riquelme, Pau y Silvente que se toparon con un seguro y firme Dorronsoro. La guinda a la fiesta numantina la pudo poner Tamayo pero su disparo desde 40 metros no encontraba el objetivo deseado. Todo se decidirá en Yecla, a donde el Numancia viaja con ventaja.