Javi Moreno: "Es una final, hay que hacer todo lo posible por ganar el partido"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, ha señalado que su equipo está preparado para la final de este domingo ante el Yeclano Deportivo, un encuentro difícil y que prevé con alternativas en el juego donde sus pupilos saldrán a ganar porque él no entiende el fútbol de otra manera. El preparador rojillo, que no ha dado pistas sobre el once que presentará en el campo de Las Constitución, ha expresado que saben como hacer daño al equipo murciano.

Javi Moreno ha comparecido ante los medios tras el penúltimo entrenamiento de la temporada y antes de afrontar el último encuentro del curso, un partido en el que está en juego el ascenso a Primera Federación. Una final en la que irán a por todas conscientes de que habrá momentos en el que les tocará sufrir: "Ya no hay más partidos, es el último partido así que hay que ir por todas y hacer todo lo posible por ganar el partido, como hemos hecho siempre a cada campo que hemos ido y luego el fútbol, siempre lo he dicho, es muy caprichoso y pueden pasar muchas cosas. De nuestro lado que no quede, que pongamos todas nuestras herramientas para conseguir el ascenso. Vamos a un sitio en el que sabemos que vamos a sufrir porque es un equipo que te somete mucho pero creo que estamos capacitados para jugar contar cualquier equipo".

"Va a ser un partido en el que van a pasar muchas cosas, va a ver tiempos del partido en el que te va a tocar sufrir. En otros igual tú vas a tener más llegadas que ellos o ellos más que tú. Va a pasar de todo y ahí es cuando mentalmente y físicamente tenemos que estar muy fuertes. Estar preparados para, cuando tengamos que sufrir seamos capaces de sufrir, y cuando seamos capaces de atacar podamos hacerles daño. Va a haber fases del partido en las nos tocará sufrir, eso es evidente, pero a ellos también les va a tocar porque van a estar muy pendientes. Al final ellos tienen la obligación de ir a ganar y nosotros, como club grande que somos, tenemos la obligación de ir a ganar. Es una final y hay que jugarlas con todas las de la ley. Si haces las cosas bien saldrá cara y si haces las cosas mal, saldrá cruz", ha añadido el entrenador numantino.

Javi Moreno, que ha señalado tienen ganas de que llegue el encuentro al igual que sus jugadores, ha señalado que el Yeclano Deportivo suele jugar en casa con un 4-4-2 "puro y duro", practicando un fútbol en el que acumula "mucha gente dentro del área" y que igualmente está muy bien trabajado "sobre todo a nivel de segundas jugadas", llevando también el balón a bandas para que "haya muchos centros", y que "pasen muchas cosas", por lo que "va a ser un partido difícil". "También va a ser un partido difícil para ellos. Lo que tiene ese campo es que va a ser difícil para los dos. Está claro que ellos juegan en casa y parten con esa pequeña ventaja, que conocen las dimensiones, el césped y conocen todo, pero al final es un equipo y un campo que te invita a que pasen cosas en las dos áreas. Tenemos que ser dominadores de área", ha añadido.

El entrenador numantino, que ha reiterado que no va a especular, no ha pasado por alto el ambiente que se vivirá en La Constitución, un ambiente espectacular y en el que le gustaba jugar porque "pasan muchas cosas". "Está claro que es un ambiente, reitero, de los que a mí me gustaban cuando jugaba en mí época. Me encantaba ir a estadios así, a campos como del Yeclano donde está la gente prácticamente encima, achuchando. Va a ser un partido muy intenso, muy bonito y van a pasar muchas cosas", ha indicado el técnico.

Javi Moreno ha explicado que su equipo ha entrenado bien durante la semana y que tiene las instrucciones sobre cómo contrarrestar los puntos fuertes del Yeclano y cómo hacerles daño. El técnico no podrá contar con Diego Royo para el encuentro por sanción y no ha aclarado quién será su sustituto. Preguntado por su futuro, Moreno ha apuntado que no era el momento de hablar al respecto.